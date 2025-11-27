Agência Brasil Mitidieri aparece com 46% no cenário principal em nova pesquisa para Governo de Sergipe





A nova pesquisa eleitoral realizada em Sergipe traz um retrato atualizado da disputa pelo governo em 2026 e do humor político do eleitorado sergipano. Os números mostram um cenário ainda marcado por ampla vantagem do atual governador, Fábio Mitidieri, e por uma base de indecisos significativa na menção espontânea, característica comum neste estágio do processo eleitoral.

Disputa pelo governo: vantagem consolidada para Mitidieri

Na sondagem espontânea, 84% dos entrevistados ainda não citam nenhum nome, evidenciando que o debate eleitoral ainda não tomou corpo para grande parte do eleitorado. Entre os nomes lembrados sem apresentação de lista, Fábio Mitidieri aparece com 9%, seguido por Valmir de Francisquinho (3%) e Emília Corrêa (1%).

Quando os eleitores são apresentados aos cenários estimulados, o quadro muda completamente, e Mitidieri surge com vantagem expressiva em todas as simulações. No Cenário 01, enfrentando Valmir de Francisquinho, o governador marca 46%, contra 33% do adversário. A distância aumenta no Cenário 02, em que Mitidieri soma 49% diante de 26% de Thiago de Joaldo. No Cenário 03, ele aparece com 48%, enquanto Emília Corrêa registra 32%. E no Cenário 04, Mitidieri chega a 50%, abrindo 22 pontos sobre Eduardo Amorim, que tem 28%.

A rejeição dos candidatos também foi medida. Valmir lidera com 46%, seguido por Emília Corrêa (40%) e pelo próprio Mitidieri (35%). Embora apareça em terceiro, o governador ainda mantém taxa de rejeição inferior à dos principais concorrentes.

Senado: disputa equilibrada e pulverizada

A corrida pelas duas vagas no Senado apresenta um cenário fragmentado, sem liderança clara e com diversos nomes próximos dentro da margem de erro. Rodrigo Valadares e Edvaldo Nogueira dividem a primeira colocação com 14% cada. Logo em seguida vêm Eduardo Amorim (12%) e André Moura (11%). Alessandro Vieira, Rogério Carvalho e Márcio Macedo aparecem empatados com 9% cada.

A análise por primeiro e segundo voto reforça a pulverização: no primeiro voto, Rodrigo e Edvaldo lideram com 17%, enquanto os demais se distribuem sem grandes concentrações. Já no segundo voto, a taxa de nulos, brancos e indecisos sobe consideravelmente, chegando a 42% somados, o que reforça a indefinição do eleitorado para a disputa.

Avaliação do governo: alta aprovação fortalece Mitidieri

O levantamento mostra que o governo de Sergipe mantém índices sólidos de aprovação. 72% dos entrevistados dizem aprovar a atual administração, enquanto 27% desaprovam. Quando questionados sobre o trabalho realizado, 45% classificam como ótimo ou bom, e 36% consideram regular. Apenas 18% avaliam como ruim ou péssimo.

Essa percepção positiva se reflete também na expectativa para o futuro. A maioria dos eleitores — 41% — prefere que o próximo governo mantenha a maior parte do que está sendo feito, mas com melhorias. Outros 29% desejam continuidade total, enquanto apenas 28% defendem mudanças mais profundas.

Comparações e percepções gerais

Quando comparado a outros estados brasileiros, Sergipe é visto como igual por 53% dos entrevistados, melhor por 25% e pior por 17%. Já na avaliação dos últimos três governadores, Fábio Mitidieri aparece como o melhor para 41% da população, seguido por Jackson Barreto (28%) e Belivaldo Chagas (14%).

Sobre o Realtime Big Data

O Realtime Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Realtime Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.