Elmano de Freitas, do PT, foi reeleito governador do Ceará neste domingo (4), no primeiro turno das eleições.
Com mais de 2,7 milhões votos, que correspondem a 52,88% dos votos válidos, Elmano garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno no Ceará, com 96% das urnas apuradas.
Ciro Gomes, do PSDB, terminou a disputa em segundo lugar, com 46,51% dos votos.
Quem é Elmano de Freitas
Elmano de Freitas da Costa nasceu em Baturité, Ceará. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 1989.
Atuou na Rede Nacional de Advogados Populares (Renap) e prestou assessoria jurídica ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Na gestão municipal de Fortaleza, foi coordenador do Orçamento Participativo e secretário da Educação, além de presidir o diretório municipal do PT. Em 2014, elegeu-se deputado estadual, cargo para o qual obteve a reeleição em 2018. No Legislativo cearense, assumiu a presidência da Unipace e integrou comissões técnicas.