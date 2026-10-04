Agência Brasil/Valter Campanato Elmano de Freitas, governador do Ceará

Elmano de Freitas, do PT, foi reeleito governador do Ceará neste domingo (4), no primeiro turno das eleições.

Com mais de 2,7 milhões votos, que correspondem a 52,88% dos votos válidos, Elmano garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno no Ceará, com 96% das urnas apuradas.

Ciro Gomes, do PSDB, terminou a disputa em segundo lugar, com 46,51% dos votos.

Quem é Elmano de Freitas

Elmano de Freitas da Costa nasceu em Baturité, Ceará. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 1989.

Atuou na Rede Nacional de Advogados Populares (Renap) e prestou assessoria jurídica ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Na gestão municipal de Fortaleza, foi coordenador do Orçamento Participativo e secretário da Educação, além de presidir o diretório municipal do PT. Em 2014, elegeu-se deputado estadual, cargo para o qual obteve a reeleição em 2018. No Legislativo cearense, assumiu a presidência da Unipace e integrou comissões técnicas.



