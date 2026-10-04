Reprodução: Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT)

Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito governador da Bahia neste domingo (4), no primeiro turno das eleições.

Com 4.307.196 votos, que correspondem a 55,24% dos votos válidos, o petista garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno na Bahia, com 94% das urnas apuradas.

ACM Neto, do União, terminou a disputa em segundo lugar, com 44,27% dos votos.

Quem é Jerônimo Rodrigues



Jerônimo Rodrigues Souza nasceu no povoado de Palmeirinha, a 400 quilômetros de Salvador. O petista é formado em Engenharia Agronômica na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mestre em Agronomia pela UFBA.

No primeiro governo de Rui Costa (2015-2018), Jerônimo assumiu a missão de implantar a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Após a reeleição de Rui, o petista assumiu a Secretaria da Educação do Estado da Bahia.



