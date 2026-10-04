Defesa Civil/Três Palmeiras RS Em Três Palmeiras (RS), fornecimento de energia foi reestabelecido pela tarde

Um temporal durante a madrugada deste domingo (04) interrompeu o fornecimento de energia locais de votação no estado do Rio Grande do Sul, conforme informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). Apesar disso, votações seguem normalmente, com uso de baterias e geradores.

Em relação às sessões eleitorais, tudo está funcionando normalmente, todas as urnas estão funcionando, nós temos geradores e baterias suficientes para concluir todo o processo de votação e de transmissão Presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, durante coletiva

Em coletiva de imprensa, o presidente do TRE, Kassio Nunes Marques , destacou que o Paraná foi o estado mais afetado do país, mas que o pleito será concluído sem demais consequências.





No Rio Grande do Sul, quatro cidades foram afetadas, situadas na 99ª Zona Eleitoral: Três Palmeiras (RS), Gramado dos Loureiros (RS), Nonoai (RS) e Trindade do Sul (RS).

Conforme as informações, locais de votação sofreram com as interrupções de energia provocadas pelos temporais. O problema foi identificado às 06h, duas horas antes da abertura das votações do 1º turno das eleições gerais.





Urnas possuem baterias

De acordo com o TRE, as urnas eletrônicas tiveram baterias entregues por equipes dos cartórios eleitorais para manter o funcionamento normalmente. A expectativa é que o fornecimento seja estabilizado ao longo do dia.

O contratempo não afetou o andamento do pleito, que possui grande participação nacional neste domingo (04), com mais de 158 milhões de eleitores brasileiros indo às urnas.

Temporal provoca série de estragos

Conforme monitoramento de interrupções da CEEE Equatorial, uma das concessionárias de energia do Rio Grande do Sul, cerca de 1.090 pontos amanheceram sem abastecimento de energia neste domingo (04).

Conforme dados da Defesa Civil estadual, fortes ventos, temporais e queda de granizo provocaram danos em 37 cidades de quinta (1º) até hoje. 402 casas foram afetadas, enquanto 112 pessoas seguem fora de casa.