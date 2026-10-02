Divulgação/Embaixada dos EUA Embaixada dos Estados Unidos em Brasília

A Polícia Federal (PF) cumpre dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (02) em uma operação contra um suposto plano que poderia colocar em risco a Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil. As informações são do "g1".

Os mandados foram cumpridos em São Paulo e nos arredores do Distrito Federal, conforme um comunicado da PF.

As medidas pertinentes foram prontamente adotadas, não tendo sido verificados até o momento elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados. comunicado da Polícia Federal (PF).

















A investigação é tratada como sigilosa e tem apoio de agências de inteligência estrangeiras.

Computadores e celulares, apreendidos pela PF, serão analisados por peritos.

Segundo a corporação, até o momento, não há suspeita de ligação com organizações criminosas.

Embaixadas do EUA e Austrália suspendem atendimento

Nesta quinta-feira (1º), o governo norte-americano emitiu um comunicado dizendo que o atendimento presencial da Embaixada dos EUA e dos consulados foi suspenso por questões de segurança.

Não ficou claro quais serviços consulares foram suspensos por Washington. Também não foi informado se a embaixada continuará emitindo vistos e passaportes no período.

Já a Embaixada da Austrália anunciou que ficará fechada durante toda esta sexta-feira (2). Em nota, o governo australiano também citou questões de segurança.



