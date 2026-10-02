Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva no centro de São Paulo

A Defesa Civil Nacional iniciou uma operação de preparação para as fortes chuvas previstas para esta sexta-feira (02) e o fim de semana nas regiões Sul e Sudeste. Segundo alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alguns pontos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem registrar mais de 60 milímetros de chuva por hora ou 100 milímetros em um dia neste sábado (03).

O cenário muda no domingo (04), quando áreas do Paraná e de Santa Catarina estão sob alerta vermelho para tempestades. A previsão indica chuva acima de 60 mm por hora ou 100 mm por dia, além de ventos superiores a 100 km/h e possibilidade de granizo.

A previsão levou a Defesa Civil Nacional a reunir, nesta sexta-feira (2), órgãos federais de monitoramento e representantes das defesas civis estaduais e municipais. Equipes técnicas também foram pré-mobilizadas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre para apoiar os estados com maior risco.

Regiões sob maior risco

Em Minas Gerais, as áreas com maior atenção são a Zona da Mata e o Campo das Vertentes. No Rio de Janeiro, o alerta inclui o Sul Fluminense, a Região Serrana e a Costa Verde. No Espírito Santo, o risco é maior no Litoral Sul e no Caparaó.

Na Região Sul, a previsão aponta maior impacto no oeste e sudoeste do Paraná, no oeste de Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul. As instabilidades também podem atingir o sul de Mato Grosso do Sul.

Entre os principais riscos associados às tempestades estão alagamentos, enxurradas, inundações, deslizamentos de terra, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. A chuva ainda pode persistir no início da próxima semana.

Reprodução/Defesa Civil de SP Carro atingido por árvores em Turmalina

Como receber alertas

A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os avisos por meio do Defesa Civil Alerta, SMS, WhatsApp, Telegram, TV por assinatura e Google Public Alerts. Para receber alertas por SMS, é possível enviar o CEP para o número 40199. Também há atendimento pelo WhatsApp no número (61) 2034-4611.

Em caso de tempestade, a orientação é procurar um local seguro, longe de árvores, postes e fiações elétricas. A Defesa Civil também recomenda não atravessar áreas alagadas, mesmo de carro. Em situações de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.