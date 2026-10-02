Reprodução/Youtube Lula durante entrevista no Flow

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, voltou a defender nesta quinta-feira (1º) que todos os citados no caso do Banco Master sejam investigados, sem exceção. Durante entrevista ao Flow Podcast, Lula afirmou que a apuração deve seguir “doa a quem doer”.

O povo precisa saber dessas coisas. Vamos deixar investigar. Doa a quem doer. Lula, candidato à reeleição

Lula também disse ter cobrado pessoalmente explicações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre informações que relacionam o magistrado e pessoas próximas a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Segundo o presidente, Moraes precisa prestar esclarecimentos à sociedade. Lula afirmou ter dito diretamente ao ministro que ele deveria explicar a relação do escritório de advocacia de sua mulher, Viviane Barci de Moraes, com o banco.

“Eu acho que a gente tem que apurar todo mundo”, disse Lula ao relatar a conversa.

Lula defende pedido de vista de Dino

Na mesma entrevista, Lula defendeu a decisão do ministro Flávio Dino de pedir vista durante a discussão no STF sobre petições relacionadas ao caso Master.

O pedido interrompeu em 15 de setembro a análise de uma questão de ordem sobre a tramitação conjunta de duas petições. Uma delas tem origem em relatório produzido pela Polícia Federal a partir de informações extraídas do celular de Vorcaro e cita supostos diálogos relacionados a Moraes. O STF informou que o mérito das petições ainda não foi julgado.

Lula afirmou que a investigação não deveria se limitar às suspeitas envolvendo um único integrante da Corte. Durante o Flow, disse que informações conhecidas ao longo do caso atingiram outras pessoas e defendeu que todos os episódios sejam apurados.

A posição repete uma cobrança feita pelo presidente no início de setembro. No dia 3, Lula já havia defendido publicamente que o caso Master fosse investigado “sem blindagem de ninguém, doa a quem doer” e cobrado respostas do STF e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Banco Master foi liquidado em 2025

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 2025. Segundo a autoridade monetária, a medida foi tomada diante de uma grave crise de liquidez, do comprometimento da situação econômico-financeira do conglomerado e de graves violações às regras do Sistema Financeiro Nacional.

O caso também é alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. A investigação avançou ao longo de 2026 e apura diferentes suspeitas relacionadas ao banco e a pessoas ligadas ao grupo. Em julho, a PF chegou à décima fase da operação, que investigou, entre outros pontos, possíveis crimes contra o sistema financeiro e interferências em inestigações.

A entrevista de Lula ao Flow ocorreu na mesma noite em que seria realizado o último debate da TV Globo antes do primeiro turno. O encontro foi cancelado pela emissora horas antes de ir ao ar. Lula já havia informado que não participaria e manteve a entrevista ao podcast.