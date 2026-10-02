Reprodução/X "Ninguém morrer", diz piloto de avião da FlyDubai

A briga entre o copiloto e o comandante de um avião, que resultou em um homem esfaqueado, pode ter sido um atentado terrorista. O caso aconteceu nesta última quarta-feira (30), durante o voo FZ1073 da FlyDubai.

A aeronave havia saído de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tinha como destino Tel Aviv, em Israel. A vítima era o piloto da aeronave. De acordo com as informações, o copiloto esfaqueou o comandante e tentou derrubar o avião. Israel classificou o caso como um atentado terrorista.

O incidente fez com que o avião sofresse uma queda de mais de 4 mil metros de altitude em menos de 30 segundos. A aeronave foi desviada para a Arábia Saudita. O avião contava com 180 passageiros. Nenhum passageiro ficou ferido.

O capitão é Smit Machchhar, natural de Mumbai, na Índia. Em uma ligação com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ele afirmou que sabia que os passageiros podiam morrer.

Eu tinha muitos ferimentos. Eu tinha caído. (...) Eu estava lutando pela minha vida. Em determinado momento, percebi que, se não me levantasse, os passageiros perderiam a vida.” Smit Machchhar

Ainda durante a conversa, o piloto relembrou os momentos de tensão. De acordo com Machchhar, ele sentiu a aeronave despencar.

Quando estava deitado no chão, conseguia sentir que a aeronave estava despencando e disse a mim mesmo, enquanto estava sendo espancado: ‘Esse é o último esforço, Smit. Faça isso, a porta está logo ali’. De alguma forma, consegui abrir a porta e todos entraram. (...) Eu estava tentando salvar a mim mesmo, mas também sabia que não podia deixar ninguém morrer.” Smit Machchhar

Após destrancar a porta da cabine de comando, outros membros da tripulação e alguns passageiros entraram. Eles conseguiram conter o copiloto. Dois pilotos reservas, que também estavam a bordo, estabilizaram o avião.

No momento, a aeronave fazia uma descida acentuada, conforme explicaram testemunhas e autoridades israelenses.

O piloto Smit Machchhar ficou gravemente ferido após o ataque. Ele se recupera em um hospital de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O copiloto também ficou ferido. Ele foi detido e interrogado pelo governo de Israel, que abriu uma investigação sobre o caso.

O ataque

A briga começou quando o avião já estava próximo do espaço aéreo israelense, durante o voo FZ1073 da FlyDubai, que havia saído de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tinha como destino Tel Aviv, em Israel.

De acordo com as informações locais, o copiloto atacou o piloto, que reagiu. O confronto deixou a aeronave sem controle e fez com que o avião despencasse aproximadamente 4,3 mil metros em cerca de 30 segundos. A informação é do site de monitoramento aéreo Flightradar24.

O avião contava com 180 passageiros. Nenhum passageiro ficou ferido.

Israel classificou o caso como um atentado terrorista. As autoridades informaram que, quando o avião sobrevoava a Jordânia, país vizinho de Israel, a aeronave emitiu sinais de emergência.

Um deles inclusive transmitiu o código de sequestro da aviação mundial e a rota foi alterada para a Arábia Saudita. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir os gritos dos ocupantes da aeronave. Veja:

First images from the Flydubai flight that was diverted to Saudi Arabia show a passenger wearing a blood-stained T-shirt after a reported fight in the cockpit. Flight FZ1073 was travelling from Dubai to Tel Aviv with around 180 passengers when an altercation between the pilots… pic.twitter.com/u4sAmOgy0R — News9 (@News9Tweets) September 30, 2026

Apesar do ataque, o avião pousou em segurança na cidade de Tabuk, na Arábia Saudita. A FlyDubai afirmou, em comunicado, que a tripulação fez a aterrissagem, mas não esclareceu os membros da equipe que fizeram o pouso.

Segundo o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, o ataque tinha como objetivo assassinar os israelenses a bordo. Havia 100 cidadãos de Israel a bordo, do total dos 180 passageiros.

A mídia israelense também informou que a principal agência de inteligência do país, responsável por operações especiais e secretas, está investigando o caso. Após o ataque, o copiloto foi detido e interrogado.



