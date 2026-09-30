Ação da Polícia Civil do Distrito Federal prendeu suspeito em Urânia, no interior de São Paulo
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Ação da Polícia Civil do Distrito Federal prendeu suspeito em Urânia, no interior de São Paulo

Um homem de 60 anos foi preso nesta quarta-feira (30), no município de Urânia, no interior de São Paulo, suspeito de ameaçar realizar um atentado a bomba em Brasília para tumultuar o processo eleitoral. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Nenhum item suspeito foi encontrado no local.

As investigações começaram após a Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento receber alertas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) sobre ligações em que o homem afirmava que viajaria à capital federal para detonar explosivos.

As investigações

Durante as inestigações foi comprovado que as chamadas partiam do celular do próprio investigado, que tinha como principal alvo o Ministério da Justiça. De acordo com a polícia, o objetivo do suspeito não era legítimo, e as ligações foram feitas para "chamar a atenção".


Os agentes chegaram à identidade e ao endereço do homem ao cruzar dados levantados ao longo da investigação. No local da busca, os agentes não encontraram armas nem material explosivo; ainda assim, o homem foi detido.

Em nota, a PCDF afirmou manter "intenso monitoramento a fim de prevenir qualquer ação extremista que possa prejudicar o pleito eleitoral e seu escrutínio", e reforçou que denúncias desse tipo devem ser comunicadas imediatamente às forças de segurança; a ação que gerou na prisão do suspeito integra um esforço para coibir atos capazes de comprometer a segurança das instituições durante a eleição.

A Polícia Civil do DF não informou se o suspeito tem antecedentes criminais nem se responderá por outros crimes além das ameaças.

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