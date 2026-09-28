Reprodução Wikimedia Commons/Gage Skidmore O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (28) a revogação dos vistos de 27 autoridades e ex-autoridades da América Latina e de seus familiares. Medidas envolvem autoridades da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru; o Brasil ficou de fora.

Por meio de comunicado à imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado, Thomas Pigott, justificou que a medida foi tomada "para cumprir os compromissos de defender a governança democrática em todo o hemisfério contra a corrupção e o narcotráfico".

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“Minar um governo democraticamente eleito é uma ameaça à segurança e ao Estado de Direito nas Américas e não será tolerado”, afirmou o governo americano.

Os alvos

Os alvos são integrantes do chamado "Escudo das Américas", aliança criada pelos EUA com o objetivo declarado de combater o narcotráfico. Não há brasileiros entre eles.

Entre eles estão mais de 20 promotores e juízes bolivianos. Segundo os documentos divulgados pelos Estados Unidos, 12 deles já possuem vistos americanos, que serão revogados, enquanto outros nove terão eventuais pedidos de visto negados.

O procurador-geral da Bolívia, Roger Mariaca, está entre eles, "por seu envolvimento em corrupção significativa", alegou o governo americano.

"Mariaca, eleito em 2024 para um mandato de seis anos como procurador-geral durante a gestão do presidente de extrema esquerda Luis Arce, e anteriormente procurador-geral de Santa Cruz, abusou de seus cargos públicos ao solicitar e aceitar propinas para facilitar o narcotráfico e ao ajudar criminosos violentos a escapar da justiça", acrescentou o Departamento de Estado.

A lista inclui ainda dois colombianos, um empresário do setor de energia e a senadora Martha Peralta Epieyú, do MAIS (Movimento Alternativo Indígena e Social).





No Peru, Juan Carlos Núñez Matos, juiz da 1ª Vara Constitucional de Lima, foi o único alvo. Dois cidadãos do Equador foram impactados, mas o Departamento de Estado não revelou a identidade dos alvos.

Segundo o governo Trump, as revogações fazem parte de uma estratégia mais ampla para pressionar autoridades acusadas de corrupção, envolvimento com o tráfico de drogas e práticas que, segundo Washington, prejudicam o combate ao crime na América Latina.