Foto: Divulgação/Ministério da Cultura da Grécia Vista aérea do sítio arqueológico de Mieza, na Grécia, onde escavações investigam o antigo Ginásio Real associado à educação de Alexandre, o Grande

Novas descobertas arqueológicas reforçam que foi em Mieza , na Grécia, onde Aristóteles teria ensinado Alexandre, o Grande, ainda jovem. Os trabalhos encontraram mosaicos, estiletes e estruturas que ajudam a entender o processo de educação da antiga Macedônia.

Conforme informações divulgadas pelo Ministério da Cultura da Grécia, os novos achados identificaram mais detalhes do, estrutura da antiguidade onde os filósofos teriam lecionado aos alunos da elite macedônica.

A pesquisa começou em 2024 e é conduzida pela arqueóloga Angeliki Kottaridis, em parceria com o Ministério da Cultura e o município de Naoussa. A descoberta mais recente é chamada de, termo grego próximo de “casa de ensino”.

As escavações encontraram uma área com cerca de, espaço central e duas salas para banquetes. Os ambientes possuíam pisos de mosaico e estruturas elevadas onde ficavam leitos reclináveis.

Ou seja, seria uma sala em nível com capacidade para cerca de 20 pessoas, de forma similar a um auditório ou sala de aula da atualidade.

Foto: Divulgação/Ministério da Cultura da Grécia Limpeza de mosaico durante escavações

Os arqueólogos apontam que as estruturas foram destruídas por romanos em batalhas de, mas que vestígios importantes permaneceram preservados, como pisos e paredes antigos.





Anteriormente, em agosto de 2025, os arqueólogos divulgaram terem encontrado quatro estiletes, possivelmente o objeto de escrita utilizado por Alexandre e colegas nas aulas em Mieza.





Ala esportiva

Ainda conforme os achados da pesquisa, o Ginásio também possuiu espaços para preparação física dos jovens macedônicos, com uma ala coberta de cerca de 200 metros de comprimento, chamada xystos.

Segundo o Ministério da Cultura da Grécia, o Ginásio Real foi construído no século IV a.C, durante o reinado de Felipe II, e reúne características similares à capital da Macedônia, Aigai.

O conjunto de achados convergentes reforçam a hipótese de que Mieza foi o berço do ensino de Alexandre e é baseado em relatos de autores antigos, além dos fatores arqueológicos.

A pesquisa se debruça sobre uma área de 30.000 m² e já encontrou partes da palestra (setor para atividades físicas), do estádio, galerias, salas de ensino e de obras de abastecimento de água.