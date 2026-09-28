Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 02/05/2023 Deputado Ricardo Salles (PL), relator da CPI do MST

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) desistiu de sua candidatura ao Senado por São Paulo nesta segunda-feira (28) e anunciou apoio a Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), nomes apoiados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A decisão foi divulgada durante uma coletiva de imprensa com a presença dos três políticos, a seis dias do primeiro turno das eleições.

O movimento busca concentrar os votos do eleitorado de direita nos dois candidatos escolhidos por Tarcísio para disputar as vagas paulistas no Senado. Durante o anúncio, o governador defendeu a união do grupo político na reta final da campanha.

“É o momento de somar, não é o momento de dividir”, afirmou Tarcísio.

Segundo o governador, a desistência de Salles faz parte de uma estratégia para fortalecer as candidaturas de Derrite e André do Prado. São Paulo elegerá dois senadores nas eleições de 2026.

Salles, que foi ministro do Meio Ambiente durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), vinha aparecendo atrás dos principais concorrentes nas pesquisas de intenção de voto divulgadas nas últimas semanas.

Pesquisas mostravam Salles atrás dos concorrentes

Levantamentos eleitorais divulgados em setembro indicavam que Ricardo Salles tinha menos intenções de voto do que os quatro candidatos que disputavam as primeiras posições na corrida pelo Senado em São Paulo.

Na pesquisa do Paraná Pesquisas divulgada em 22 de setembro, Simone Tebet (PSB) aparecia com 29,6%, Guilherme Derrite tinha 29,3%, Marina Silva (Rede) registrava 28,3% e André do Prado alcançava 25%. Salles aparecia com 10,6%.

Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, os quatro primeiros estavam tecnicamente empatados no levantamento.

Em outra pesquisa, do Real Time Big Data, Derrite registrava 20%, André do Prado tinha 18%, Tebet aparecia com 17% e Marina Silva somava 14%. Salles tinha 9%.

Os números indicavam um cenário competitivo entre os principais candidatos, enquanto o deputado do Novo aparecia mais distante nas intenções de voto. A desistência ocorreu na última semana antes do primeiro turno, período em que as campanhas intensificam as articulações para conquistar eleitores.

Salles diz que divergências ficaram em segundo plano

Ao explicar a decisão, Ricardo Salles afirmou que as diferenças políticas e pessoais com integrantes do grupo apoiado por Tarcísio foram colocadas de lado diante do objetivo eleitoral.

“Questões pessoais, opiniões diferentes, enfim, tudo isso fica menor diante de um objetivo maior”, declarou.

A saída representa uma mudança na estratégia do deputado, que vinha disputando espaço com André do Prado entre os nomes associados à direita paulista.

Durante a campanha, Salles fez críticas públicas ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), questionando sua trajetória política e suas alianças partidárias.

Em debates eleitorais, os dois trocaram acusações sobre posicionamentos políticos e relações com lideranças partidárias. Salles chegou a chamar André do Prado de “marionete” do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e questionou sua identificação com a direita.

O deputado do Novo também havia defendido anteriormente que André do Prado desistisse da candidatura ao Senado.

Com o anúncio desta segunda-feira, Salles passou a apoiar justamente um dos nomes que havia criticado durante a campanha.

Tarcísio defende união em torno de Derrite e André do Prado

Durante a coletiva, Tarcísio de Freitas afirmou que a retirada da candidatura de Salles representa um movimento para evitar a divisão de votos entre nomes do mesmo campo político.

“São Paulo sai na frente nesse grande movimento de união da direita”, declarou o governador.

Tarcísio também disse que pretende utilizar as redes sociais e a propaganda eleitoral na televisão para comunicar a nova composição aos eleitores durante a última semana da campanha.

O governador reforçou o apoio a Derrite e André do Prado, que disputam as duas vagas ao Senado por São Paulo. O deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, é filiado ao PL, enquanto Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública do estado, pertence ao PP.

Durante o anúncio, Tarcísio também defendeu que os eleitores apoiem os dois candidatos conjuntamente.

“Onde o primeiro voto for Guilherme Derrite, o segundo tem que ser André do Prado. Onde o primeiro voto for André do Prado, o segundo tem que ser Guilherme Derrite”, afirmou.

Cada eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado nas eleições de outubro, já que duas cadeiras estarão em disputa em São Paulo.





Salles mantém apoio a Romeu Zema

Apesar da desistência da disputa pelo Senado, Ricardo Salles afirmou que pretende manter o apoio ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na eleição presidencial.

Segundo o deputado, enquanto Zema continuar na disputa pelo Palácio do Planalto, seguirá apoiando o candidato de seu partido.

Salles também declarou que apoiaria uma eventual decisão de Zema de retirar a candidatura no primeiro turno para apoiar Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.

Tarcísio, por sua vez, defendeu a união da direita também na disputa presidencial, embora tenha afirmado respeitar as candidaturas de Zema e Ronaldo Caiado (PSD).

A desistência de Salles altera a composição das candidaturas ao Senado apoiadas pelo governador paulista na semana decisiva da campanha, mas não representa, segundo o deputado, uma mudança imediata em sua posição sobre a eleição presidencial.