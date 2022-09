Relembre polêmicas do ex-ministro Ricardo Salles

Maria Fofoca

Em outubro de 2021, Salles chamou o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, de Maria Fofoca. O ataque ocorreu após uma publicação do jornal O Globo, afirmando que o até então ministro do Meio Ambiente estava "esticando a corda" com militares do governo. Ele entendeu que seria uma declaração de Ramos, que negou ter feito o comentário.