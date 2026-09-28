Conteúdo gerado por IA Bets proibidas também no Telegram

Flávio Bolsonaro (PL) tem dois abacaxis imensos para descascar na reta final deste primeiro turno.

O mais óbvio é a encrenca em que se meteu, sem solicitação, depois que uma jornalista da GloboNews disse no ar que aliados evangélicos do senador viam na possibilidade de ele se eleger presidente uma chance de tirar de Nossa Senhora Aparecida, símbolo do catolicismo nacional, o título de Padroeira do Brasil. Nem Flávio, que briga até com o papa, compraria essa guerra, mas a lenda pegou.

Nas redes o incerto vira duvidoso e o duvidoso gera pânico. A extrema-direita sabe bem como funciona, mas não sabe sair da armadilha quando o feitiço vira contra o feiticeiro.

No fim de semana, uma série de decisões judiciais contra quem se aproveitou da confusão para associar Flávio, direta ou indiretamente, a um movimento anti-catolicismo, deixou o tema nos trending topics, e complicou ainda mais a situação do Zero Um.

Piorou ainda mais quando ele acusou, sem provas, a Confência Nacional dos Bispos do Brasil de plantar a “fake news”. A CNBB desmentiu, e o tema seguiu dando o que falar, três dias depois.

Outra encrenca na reta final da campanha foi a decisão do presidente Lula de colocar fim às bets por meio de uma medida provisória publicada na sexta-feira (25).

A guerra contras as plataformas de apostas online foi a resposta do Planalto ao fato de que 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas.

Flávio tentou faturar em cima desse dado, mas com uma outra proposta. Para ele, se o governo contiver a dívida pública, os juros vão cair, vai sobrar espaço para cortar impostos, e, com menos impostos, vai ter mais dinheiro para as famílias.

Em nenhum momento ele colocou as bets na mira. Fumou, mas não tragou, no dia em que associou a liberação do jogo do Tigrinho no Brasil ao governo do adversário, poupando as apostas esportivas das críticas.

Lula se antecipou e fez um aceno a quem deixou de pagar alguma conta porque alguém da família gastou o dinheiro nos cassinos online. Teve quatro anos pra fazer isso, mas na reta final da campanha entendeu o potencial destruidor das bets – não só para a economia, que vê todos os anos bilhões de reais serem arrancados do mercado e jorrados no bolso de meia dúzia de empresários, mas também para a reeleição.

Flávio terá de calibrar o discurso para classificar a medida como oportunista e garantir algum compromisso de que ela não será revertida em um possível governo.

Tudo isso enquanto, em outra frente, é atacado por envolver, sem provas, parte da cúpula da Igreja Católica em um complô contra ele. O desafio é fazer isso sem chutar nenhum símbolo sagrado do catolicismo. A ver.