Arquivo Nacional da Alemanha/WikiMedia Commons Hitler

Um registro de óbito e dois anúncios de falecimento localizados pelo pesquisador Harald Sandner, em Munique, na Alemanha, indicam que Angela Maria Raubal, sobrinha de Adolf Hitler, foi achada morta às 10h15 de 18 de setembro de 1931, e não na manhã do dia 19, como se pensava.

A nova data é relevante porque Hitler ainda estava em Munique na manhã do dia 18. Na versão tradicional, Angela Maria Raubal, também conhecida como Geli, teria sido encontrada morta somente no dia seguinte, quando o tio já estava em Nuremberg.

Por isso, os novos documentos questionam o álibi cronológico que foi utilizado para afastar o líder nazista do caso, mas não provam que ele tenha participado da morte.

Filha de Angela Raubal, meia-irmã de Hitler, e de Leo Raubal, Geli tinha 23 anos quando morreu. Ela havia ficado próxima do tio ainda adolescente e, em 1929, se mudou para o apartamento dele em Prinzregentenplatz. De acordo com a versão oficial, Geli teria cometido suicídio com uma pistola Walther, pertencente a Hitler.

Thomas Weber, da Universidade de Aberdeen, inicialmente recebeu os papéis apresentados por Sandner com desconfiança. No entanto, após uma análise minuciosa, o historiador concluiu que Raubal pode ter morrido um dia antes do que assumimos.

Parece claro que Raubal morreu um dia antes do que todos assumimos durante quase cem anos. Thomas Weber, da Universidade de Aberdeen.

















Weber ressalta que mesmo não tendo dúvidas de que os documentos possam ser reais, a conclusão depende se eles são autênticos ou não. No material, não consta a hora da morte, quem disparou o tiro ou se Hitler estava presente no local naquele momento.

O que aconteceu antes da morte

Em 18 de setembro de 1931, o líder nazista havia participado de uma atividade partidária em Munique. Quando chegou em casa, começou a discutir com Geli, pois ela queria viajar para Viena.

Horas mais tarde, Hitler negou que houve uma briga entre os dois e que a viagem estava relacionada a uma consulta de Geli sobre a possibilidade de ela seguir carreira como cantora.

Por volta das 14h45, ele deixou Munique rumo à Nuremberg. A narrativa aceita por décadas afirma que Geli teria pegado a pistola do tio escondido e disparado em seu próprio peito.

No dia seguinte, o funcionário de Hitler, Georg Winter, teria encontrado o quarto trancado por dentro, forçado a entrada e visto a governanta morta.



