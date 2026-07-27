Reprpdução Cartão postal produzido durante a década de 1930 (provavelmente entre 1933 e 1938) que retrata a casa onde Adolf Hitler nasceu, localizada na cidade de Braunau am Inn, na Áustria.

Poucos edifícios carregam um peso simbólico tão grande quanto a casa onde Adolf Hitler nasceu, em 20 de abril de 1889, na pequena cidade austríaca de Braunau am Inn. Durante décadas, aquele imóvel do século XVII esteve no centro de uma disputa que envolvia memória política e o desafio de impedir que um endereço histórico se transformasse em local de culto ao nazismo.

Neste mês, no dia 22 de julho de 2026, a Áustria deu um destino definitivo ao prédio. Após anos de debates, disputas judiciais e diferentes propostas para sua utilização, o imóvel foi inaugurado como sede da polícia de Braunau am Inn e da Academia de Segurança, onde policiais além de outros treinamentos, receberão treinamento em direitos humanos, combate ao extremismo e defesa da ordem democrática..

A escolha não foi por acaso. Em vez de demolir a construção ou transformá-la em um museu, o governo austríaco optou por integrá-la às instituições do Estado democrático, retirando qualquer possibilidade de que o edifício se tornasse um ponto de peregrinação para grupos neonazistas. Como o local agora funciona como uma delegacia de polícia, as regras são as mesmas aplicadas a outras instalações oficiais: não são permitidas fotografias, selfies ou manifestações de homenagem que possam transformar o endereço em um símbolo de exaltação a Hitler ou ao nazismo.

Por que a casa onde Hitler nasceu ainda provoca debates?

A Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939 pela política expansionista da Alemanha nazista, provocou entre 70 e 85 milhões de mortes, tornando-se o conflito mais devastador da História. Entre suas maiores atrocidades esteve o Holocausto, responsável pelo assassinato sistemático de cerca de seis milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, opositores políticos, testemunhas de Jeová e prisioneiros de guerra soviéticos.

Embora Hitler tenha vivido ali apenas nas primeiras semanas de vida, antes de sua família mudar-se para outro endereço na própria cidade e, poucos anos depois, deixar Braunau, o local passou a exercer um forte apelo simbólico. A partir da ascensão do nazismo, nos anos 1930, simpatizantes do regime passaram a visitar a casa. Depois da Segunda Guerra Mundial, organizações neonazistas continuaram utilizando a cidade como ponto de encontro, obrigando as autoridades a adotar medidas permanentes para impedir que o imóvel fosse transformado em um santuário neo-nazista.

Reprodução Antiga aparência do prédio antes de sua reforma

Durante décadas, o Ministério do Interior da Áustria alugou o prédio justamente para controlar sua utilização. Até 2017, ele funcionava como sede de uma instituição de assistência a pessoas com deficiência. No entanto, o contrato com a proprietária foi encerrado e iniciou-se uma longa disputa judicial. Em 2016, o Parlamento austríaco aprovou uma lei permitindo a desapropriação do imóvel por interesse público. A decisão foi posteriormente confirmada pela Justiça, que determinou o pagamento de indenização à antiga proprietária.

Para se fazer a delegacia, uma reforma alterou completamente a aparência da construção. A antiga fachada amarela deu lugar a um exterior branco e discreto, inspirado no aspecto original do edifício quando foi construído, no século XVII. A única identificação na fachada é a palavra "Polícia". Em frente ao prédio permanece a pedra memorial trazida do antigo campo de concentração de Mauthausen, onde está gravada uma mensagem que resume a posição adotada pelo Estado austríaco: "Pela paz, liberdade e democracia. Fascismo nunca mais. Milhões de mortos servem de alerta."

Reprodução Convidados participam da inauguração oficial de uma delegacia de polícia no prédio onde Adolf Hitler nasceu, em 1889, em Braunau am Inn, na Áustria, em 22 de julho de 2026.

A referência a Mauthausen não é casual. Instalado após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, em 1938, o complexo tornou-se um dos mais brutais campos de concentração do Terceiro Reich. Cerca de 190 mil pessoas passaram por suas instalações, e mais de 90 mil morreram em consequência de execuções, fome, doenças, trabalhos forçados e maus-tratos. Hoje, o local é um dos principais memoriais dedicados às vítimas do nazismo na Europa.

Reprodução Memorial às vítimas do nazismo próximo ao local Legenda: Próximo à casa existe um memorial dedicado às vítimas do nazismo. A mensagem gravada reforça que a lembrança do passado deve servir como alerta para impedir que ideias extremistas voltem a ganhar espaço.

A transformação da casa também simboliza uma mudança na forma como a própria Áustria encara seu passado. Durante muitos anos, predominou no país a narrativa de que os austríacos teriam sido apenas vítimas da Alemanha após o Anschluss, a anexação realizada por Hitler em março de 1938. Essa interpretação, entretanto, foi sendo contestada por historiadores ao longo das últimas décadas.

Documentos demonstram que uma parcela significativa da população austríaca recebeu Hitler com entusiasmo. Aproximadamente 700 mil austríacos filiaram-se ao Partido Nazista, enquanto milhares serviram nas SS, na Gestapo e na administração dos campos de concentração. Figuras centrais do regime, como Ernst Kaltenbrunner, chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, e Arthur Seyss-Inquart, um dos principais articuladores da anexação da Áustria, eram austríacos.

Foi apenas a partir da década de 1980, especialmente após o chamado Caso Waldheim, envolvendo o ex-secretário-geral da ONU e presidente austríaco Kurt Waldheim, cujo passado militar durante a Segunda Guerra Mundial gerou grande controvérsia, que o país passou a revisar de forma mais profunda sua participação no regime nazista. Esse processo fortaleceu políticas de educação histórica, preservação da memória e combate ao negacionismo.

Os Ataques recentes ligados ao endereço..

Mas nem mesmo antes da inauguração da nova delegacia o edifício deixou de ser alvo de extremistas. Segundo a revista alemã Der Spiegel, criminosos digitais alteraram temporariamente o endereço da casa no Google Maps, substituindo o número oficial 15 pelo número 88, código frequentemente utilizado por neonazistas em referência à saudação "Heil Hitler", já que a letra H ocupa a oitava posição do alfabeto. A alteração ainda direcionava usuários para um mapa identificado como "HH88", outra sigla utilizada por movimentos supremacistas.

O episódio demonstrou que, passados mais de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, os símbolos do nazismo continuam sendo apropriados por grupos extremistas. É justamente por isso que a Áustria decidiu retirar daquele imóvel qualquer possibilidade de culto.

Ao transformar a casa onde nasceu Adolf Hitler em um espaço voltado à segurança pública e à educação de policiais em direitos humanos, a Áustria escolheu enfrentar o passado em vez de escondê-lo. A mensagem é simbólica: a História não pode ser apagada, mas seus significados podem ser transformados. O antigo endereço de um dos maiores responsáveis por tragédias do século XX deixa de ser um possível símbolo de culto para se tornar um lembrete permanente dos perigos do extremismo, da intolerância e da destruição causada pelo nazismo.



