Reprodução/Câmara Legislativa do Distrito Federal Transporte público do Distrito Federal

Os rodoviários do Distrito Federal entram em greve a partir da 0h desta segunda-feira (28). A paralisação foi confirmada neste domingo (27), após a categoria rejeitar a proposta apresentada pelas empresas de ônibus. Não há previsão para o fim do movimento.

A circulação, porém, não poderá ser totalmente interrompida. O T ribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) determinou que pelo menos 80% da operação seja mantida nos horários de pico, das 5h30 às 9h e das 17h às 20h. Nos demais períodos, deverão funcionar ao menos 50% das viagens programadas.

O descumprimento da ordem pode gerar multa de R$ 100 mil por hora. Em caso de resistência, o valor poderá chegar a R$ 200 mil por hora. O sindicato também não poderá impedir a saída dos ônibus das garagens nem o trabalho de funcionários que decidirem não aderir à greve.

Metrô terá reforço

Com a possibilidade de aumento no número de passageiros, o Metrô-DF informou que ampliará os horários de pico nesta segunda. A duração do reforço será definida de acordo com a demanda nas estações. A companhia também discute com a Polícia Militar aumento da segurança nos pontos de maior fluxo.

As faixas exclusivas da W3 Sul, W3 Norte e do Eixo Monumental também estarão liberadas para todos os veículos durante a paralisação.

A greve foi mantida depois que os trabalhadores rejeitaram reajuste salarial de 6% oferecido pelas concessionárias. A categoria reivindica aumento de 8% nos salários, 10% nos benefícios de alimentação e 12% no plano de saúde.

As negociações ocorrem desde julho e passaram por mais de dez rodadas sem acordo.

A Justiça determinou ainda que, no primeiro turno das eleições, no próximo domingo (04), seja cumprida integralmente a tabela de horários equivalente à de um dia útil. A regra também valerá em um eventual segundo turno, em 25 de outubro, caso a greve continue.