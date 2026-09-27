Conteúdo gerado por IA Bets proibidas também no Telegram

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) determinou o bloqueio de uma rede no Telegram usada para divulgar plataformas de apostas irregulares. Segundo a pasta, o grupo reunia cerca de 212 mil membros e era utilizado para compartilhar links e conteúdos de promoção das bets.

A ação faz parte do trabalho de combate à divulgação de plataformas que operam fora das regras estabelecidas pelo governo. O material identificado foi preservado para auxiliar as investigações e permitir a identificação dos responsáveis pela administração dos canais.

Segundo o MJSP, os canais digitais funcionavam como meio de divulgação e captação de usuários para sites de apostas. A estratégia incluía o compartilhamento de links que direcionavam os participantes para as plataformas.

O bloqueio ocorre após outras ações contra a publicidade de bets irregulares nas redes sociais. Antes da medida provisária que acabou com as bets, o ministério já havia determinado a remoção de 1.367 páginas e perfis do Facebook e do Instagram utilizados para divulgar plataformas ilegais. Foram identificadas 1.274 páginas no Facebook e 93 perfis no Instagram.

O governo promete continuar com as investigações para localizar outros canais que promovem apostas, bem como identificar quem está por trás das contas e comunidades.

Fim das bets

A oretirada ocorre poucos dias depois de o governo federal publicar uma medida provisória que proíbe a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil.

A partir da 0h de 6 de outubro, sites e aplicativos de apostas deverão ser bloqueados no país, bem como publicidades das mesmas. A medida será executada com participação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e das lojas de aplicativos.

A contratação de novas campanhas publicitárias, patrocínios e promoções de bets já está proibida. Contratos firmados anteriormente poderão continuar sendo veiculados somente até 5 de outubro.

O governo também determinou um processo para devolver aos apostadores os valores que permanecerem nas plataformas. As empresas deverão informar os saldos individualizados às instituições financeiras, que farão os pagamentos aos usuários entre 9 e 14 de outubro.