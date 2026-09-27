Os motoristas que passam pela Serra das Araras, no Rio de Janeiro, devem ficar atentos a novas interdições programadas para os próximos dias. A RioSP realizará desmontes de rochas entre 28 de setembro e 3 de outubro como parte das obras de construção das novas pistas na região.
As atividades exigirão o bloqueio temporário da pista no sentido São Paulo, na altura do km 225. Durante os períodos de interdição, o tráfego no sentido Rio de Janeiro seguirá normalmente.
Os desmontes fazem parte das intervenções realizadas na Serra das Araras para permitir o avanço das obras de ampliação da rodovia. A concessionária orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos e a seguirem a sinalização instalada no trecho.
Veja os horários dos bloqueios
As interdições estão previstas para ocorrer em cinco períodos entre segunda-feira (28) e sábado (3). Confira:
- 28 de setembro, segunda-feira: das 13h às 15h;
- 29 de setembro, terça-feira: das 13h às 15h;
- 30 de setembro, quarta-feira: das 13h às 15h;
- 1º de outubro, quinta-feira: das 13h às 15h;
- 3 de outubro, sábado: das 16h às 18h.
Os horários podem sofrer alterações de acordo com as condições climáticas ou necessidades operacionais da obra.
Bloqueio acontece no sentido São Paulo
Durante a realização dos desmontes, a interrupção será feita na pista que segue em direção a São Paulo, na altura do km 225.
A pista no sentido Rio de Janeiro permanecerá com o tráfego normal, de acordo com a programação divulgada pela RioSP.
A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao se aproximarem da região e respeitem as indicações das equipes que estarão no local durante as intervenções.
Por que a Serra das Araras terá desmontes de rochas?
Os desmontes são necessários para a execução das obras que envolvem a construção de novas pistas na Serra das Araras, trecho considerado estratégico para a circulação de veículos entre Rio de Janeiro e São Paulo.
A retirada controlada das rochas permite preparar o terreno para o avanço das intervenções previstas no projeto.
Por se tratar de uma operação que exige a retirada temporária dos veículos da área de trabalho, o tráfego precisa ser interrompido durante os horários programados.
Quem precisar passar pelo trecho nos horários previstos deve considerar a possibilidade de alteração no tempo de deslocamento e acompanhar a sinalização da rodovia.
A RioSP recomenda que os motoristas planejem a viagem com antecedência, respeitem os limites de velocidade e sigam as orientações das equipes operacionais.
Como os trabalhos dependem das condições do tempo e de fatores operacionais, a programação dos desmontes pode ser modificada.