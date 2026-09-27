Divulgação/CCR-Motiva Serra das Araras

Os motoristas que passam pela Serra das Araras, no Rio de Janeiro, devem ficar atentos a novas interdições programadas para os próximos dias. A RioSP realizará desmontes de rochas entre 28 de setembro e 3 de outubro como parte das obras de construção das novas pistas na região.

As atividades exigirão o bloqueio temporário da pista no sentido São Paulo, na altura do km 225. Durante os períodos de interdição, o tráfego no sentido Rio de Janeiro seguirá normalmente.

Os desmontes fazem parte das intervenções realizadas na Serra das Araras para permitir o avanço das obras de ampliação da rodovia. A concessionária orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos e a seguirem a sinalização instalada no trecho.

Veja os horários dos bloqueios

As interdições estão previstas para ocorrer em cinco períodos entre segunda-feira (28) e sábado (3). Confira:

28 de setembro, segunda-feira: das 13h às 15h;

29 de setembro, terça-feira: das 13h às 15h;

30 de setembro, quarta-feira: das 13h às 15h;

1º de outubro, quinta-feira: das 13h às 15h;

3 de outubro, sábado: das 16h às 18h.

Os horários podem sofrer alterações de acordo com as condições climáticas ou necessidades operacionais da obra.

Bloqueio acontece no sentido São Paulo

Durante a realização dos desmontes, a interrupção será feita na pista que segue em direção a São Paulo, na altura do km 225.

A pista no sentido Rio de Janeiro permanecerá com o tráfego normal, de acordo com a programação divulgada pela RioSP.

A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao se aproximarem da região e respeitem as indicações das equipes que estarão no local durante as intervenções.

Por que a Serra das Araras terá desmontes de rochas?

Os desmontes são necessários para a execução das obras que envolvem a construção de novas pistas na Serra das Araras, trecho considerado estratégico para a circulação de veículos entre Rio de Janeiro e São Paulo.

A retirada controlada das rochas permite preparar o terreno para o avanço das intervenções previstas no projeto.

Por se tratar de uma operação que exige a retirada temporária dos veículos da área de trabalho, o tráfego precisa ser interrompido durante os horários programados.





Quem precisar passar pelo trecho nos horários previstos deve considerar a possibilidade de alteração no tempo de deslocamento e acompanhar a sinalização da rodovia.

A RioSP recomenda que os motoristas planejem a viagem com antecedência, respeitem os limites de velocidade e sigam as orientações das equipes operacionais.

Como os trabalhos dependem das condições do tempo e de fatores operacionais, a programação dos desmontes pode ser modificada.