Divulgação/BYD Trabalhadores da BYD entram em greve por reajuste na Bahia

A fábrica da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, teve a produção paralisada na sexta-feira (25) após um impasse entre trabalhadores e a empresa nas negociações por reajuste salarial. A mobilização foi organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari e atingiu os dois primeiros turnos da linha de produção.

Segundo o sindicato, a paralisação deve afetar a fabricação de cerca de mil veículos ao longo da sexta-feira. A entidade afirma que a principal divergência nas negociações está no percentual de reajuste apresentado pela montadora.





A BYD ofereceu 4,5% de aumento salarial, enquanto os trabalhadores reivindicam um reajuste total de 9,5%. A diferença entre as propostas é o principal ponto de conflito da campanha salarial.

Reajuste salarial

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, a categoria reivindica a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acrescida de 5% de aumento real.

A entidade afirma que a proposta apresentada pela empresa não recompõe integralmente as perdas salariais apontadas pelos trabalhadores. Por isso, os funcionários decidiram interromper as atividades como forma de pressionar pela continuidade das negociações.

Em agosto, os trabalhadores já haviam aprovado estado de greve depois de rejeitarem uma proposta apresentada pela montadora. Naquele momento, a reivindicação defendida pelo sindicato era de um reajuste de 9,55%, além de outros itens previstos na pauta da categoria.

Agora, a paralisação ocorre em meio à tentativa de chegar a um acordo entre as partes.

Quanto a BYD ofereceu de reajuste?

A proposta apresentada pela BYD prevê 4,5% de reajuste salarial.

Já o sindicato defende um aumento de 9,5%, percentual que considera a reposição da inflação somada a um ganho real para os trabalhadores.

A diferença entre os dois valores é de 5 pontos percentuais.

Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Júlio Bonfim, a entidade considera que a proposta da empresa não atende integralmente às reivindicações da categoria.

Quantos veículos deixaram de ser produzidos?

O sindicato estima que a paralisação desta sexta-feira possa afetar a produção de aproximadamente mil veículos.

A interrupção envolve o primeiro e o segundo turnos da linha de produção da unidade de Camaçari.

A mobilização, segundo a entidade, tem duração prevista de 24 horas. O sindicato informou que o retorno das atividades está previsto para a manhã de terça-feira (29).

Enquanto a greve estiver mantida, as horas extras também estão suspensas, segundo a representação dos trabalhadores.

O que diz a BYD sobre a greve

Em nota, a BYD confirmou a paralisação das atividades de produção no complexo industrial de Camaçari na sexta-feira.

A empresa informou que o movimento foi convocado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari e teve duração prevista de 24 horas.

Segundo a montadora, um caminhão de som do sindicato permaneceu em frente à entrada principal do complexo durante a mobilização, bloqueando parcialmente o acesso de veículos que transportavam trabalhadores.

A empresa afirmou ainda que as equipes administrativas tiveram acesso ao complexo e mantiveram suas atividades normalmente.

Sobre as negociações salariais, a BYD declarou que apresentou uma proposta de reajuste e que permanece aberta ao diálogo com o sindicato para buscar um acordo.





Negociação salarial continua

A greve ocorre durante a campanha salarial dos metalúrgicos da Bahia. O sindicato pretende pressionar a empresa para que avance na proposta apresentada aos trabalhadores.

De um lado, a categoria defende a reposição da inflação acumulada pelo INPC acrescida de aumento real. Do outro, a BYD apresentou reajuste de 4,5% e afirma que continua negociando com a representação dos funcionários.

Até o momento, não há acordo entre as partes sobre o percentual de reajuste.