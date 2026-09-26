Reprodução / Redes Sociais Ônibus tombou na BR-122, em Iraquara, na Bahia

Um acidente envolvendo um ônibus deixou sete pessoas mortas e 13 feridas na noite desta sexta-feira (25), na BR-122, próximo a Iraquara, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. As informações foram divulgadas pelo g1 Bahia e pela TV Bahia.

O veículo, da empresa Real Maia, fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Palmas (TO) quando tombou na rodovia. O acidente aconteceu por volta das 23h, a cerca de 15 quilômetros de Iraquara.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e permanecem na região para atender a ocorrência. Na manhã deste sábado (26), os trabalhos de resgate e remoção ainda continuavam.

Sete pessoas morreram no acidente

Segundo as informações divulgadas até o momento, três corpos precisaram ser retirados das ferragens do ônibus pelas equipes de resgate.

Após o destombamento do veículo, outros quatro corpos foram encontrados. Entre as vítimas estão dois homens, uma mulher e uma criança. As idades e as identidades das demais pessoas que morreram ainda não foram divulgadas.

Uma das vítimas identificadas é o soldado Lucas José Jesus Santana, da Polícia Militar. Ele era lotado na 28ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Ibotirama (BA).

Segundo as informações iniciais, o policial viajava como passageiro e estava fardado no momento do acidente.

Treze pessoas ficaram feridas

Ao menos 13 pessoas ficaram feridas e receberam os primeiros atendimentos ainda no local.

Doze vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Seabra, enquanto outra pessoa foi levada para o Hospital Municipal Américo Chagas, em Iraquara.

Os dois motoristas da empresa que estavam no ônibus não ficaram feridos, conforme as informações divulgadas pelas autoridades.

Ainda não há detalhes atualizados sobre o estado de saúde das pessoas hospitalizadas.

Polícia investiga as causas

Até o momento, não foi determinada a causa do acidente. A investigação deverá apurar as circunstâncias em que o ônibus tombou na rodovia.

A Polícia Civil da Bahia e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados para realizar os procedimentos necessários para esclarecer a ocorrência.





A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que todas as medidas para investigar o caso estão sendo adotadas e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas das vítimas, incluindo o soldado Lucas José Jesus Santana.

As equipes de resgate permaneceram no local durante a manhã deste sábado para concluir os trabalhos relacionados ao acidente.