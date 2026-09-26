Reprodução / Redes Sociais Aeroporto de Confins suspende voos após problema na pista

As operações do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte , em Confins, foram suspensas temporariamente na manhã deste sábado (26) após a identificação de um problema na pista. Segundo o BH Airport, responsável pelo terminal, uma intervenção corretiva foi iniciada imediatamente para garantir a segurança das operações.

A ocorrência provocou alterações na programação dos voos e deixou passageiros aguardando orientações dentro das aeronaves. Imagens registradas no aeroporto mostram aviões parados no pátio, sem poder realizar a decolagem.

Até a última atualização divulgada pela administração, três voos tiveram atrasos, dois foram alternados para outros aeroportos e seis foram cancelados em razão do problema.

O que aconteceu no Aeroporto

De acordo com o BH Airport, as equipes técnicas identificaram um problema na pista de pousos e decolagens durante a manhã.

Por causa da ocorrência, as operações foram interrompidas temporariamente para a realização de uma intervenção corretiva. A medida afetou tanto pousos quanto decolagens.

A administração do terminal informou que a intervenção foi adotada por questões de segurança, considerada prioridade na operação aeroportuária.

Até a última atualização, não havia sido divulgada uma previsão para a retomada completa das atividades.

Passageiros ficaram dentro de aviões

A suspensão das operações afetou passageiros que já haviam embarcado.

Registros feitos por viajantes mostram aeronaves paradas e pessoas aguardando informações enquanto a intervenção era realizada na pista.

Alguns passageiros permaneceram dentro dos aviões sem poder iniciar a viagem, enquanto outros aguardavam informações sobre possíveis alterações nos horários dos voos.

O cenário também afetou pessoas que ainda estavam no terminal e tinham embarques previstos para o período.

Quantos voos foram afetados?

Segundo o BH Airport, até a última atualização:

3 voos tiveram atraso;

2 voos foram alternados para outros aeroportos;

6 voos foram cancelados.

Os números podem ser atualizados conforme o trabalho na pista avance e as companhias aéreas façam novas alterações na programação.

O que fazer se o voo foi afetado?

O BH Airport orienta os passageiros a consultarem diretamente as companhias aéreas responsáveis pelos voos.

As empresas podem informar individualmente sobre atrasos, cancelamentos, remarcações e possíveis mudanças nos horários.

A administração do aeroporto afirmou que mantém contato permanente com as companhias aéreas para tentar reduzir os impactos provocados pela suspensão das operações.

Por isso, passageiros que têm viagem marcada para este sábado devem verificar a situação do voo antes de se deslocarem ou permanecerem no terminal.

Quando o aeroporto volta a funcionar?

Até a última atualização, não havia previsão divulgada para a normalização completa dos pousos e das decolagens.

A retomada depende da conclusão da intervenção corretiva realizada na pista e da verificação das condições de segurança necessárias para o funcionamento do aeroporto.





O BH Airport informou que a prioridade é garantir a segurança da operação e que acompanha os trabalhos realizados pelas equipes técnicas.

Novas informações sobre a liberação da pista e a retomada dos voos deverão ser divulgadas conforme o andamento da intervenção.