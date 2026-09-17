Foto: Reprodução/COR Chuva no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro segue com mais um dia consecutivo de chuva marcado para essa quinta-feira (17), de acordo com o sistema meteorológico da Prefeitura, o Alerta Rio.

A previsão aponta para céu nublado a encoberto junto com uma chuva fraca isolada que pode cair a qualquer momento. Dos 17 dias deste mês, apenas 3 e 4 de setembro não foram marcados por instabilidade.

Os ventos estarão fracos a moderados, ficando entre 18,5 km/h e 51,9 km/h e as temperaturas seguem lá em baixo, com mínima prevista de 15°C e máxima de 26°C.

Chuva dará uma trégua nos próximos dias

Depois de uma longa sequência de dias chuvosos, entre sexta-feira (18) e sábado (19), o posicionamento de um sistema de alta pressão, diminuirá a nebulosidade e pela primeira vez na semana, não há previsão de chuva.

O ponto de atenção, ficam para os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h), mas pontualmente vão aumentar a intensidade ficando fortes (52 km/h a 76 km/h), especialmente nos períodos da tarde e noite.

Nestes dias, as temperaturas devem apresentar também uma leve elevação.

A trégua da chuva, porém, vai durar pouco tempo. Já no domingo (20), há previsão de precipitações fracas, de forma isolada a partir da noite.

Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h), ainda podendo apresentar momentos de intensidade mais fortes (52 km/h a 76 km/h).

Começando a próxima semana, na segunda-feira (21), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas ganhando força a partir do final da tarde. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h) a fortes (52 km/h a 76 km/h) e as temperaturas em elevação.





Centro de alta pressão: o que é e como influencia o tempo?

Um centro de alta pressão é uma área da atmosfera em que o ar se torna mais denso e pesado em comparação com as regiões ao redor, fazendo com que a pressão atmosférica fique acima da média ao nível do mar.

Nessas condições, o ar tende a descer em direção à superfície, em um processo chamado subsidência. Durante a descida, o ar se aquece e reduz a formação de nuvens, o que dificulta a ocorrência de chuva. Por isso, áreas dominadas por alta pressão costumam apresentar tempo mais estável, céu claro ou com pouca nebulosidade e baixa umidade relativa do ar.

De acordo com a Metsul Meteorologia, no Hemisfério Sul, os ventos ao redor desses sistemas circulam no sentido anti-horário, devido ao efeito Coriolis. Essa circulação influencia a direção dos ventos próximos à superfície e pode afastar áreas de instabilidade, prolongando períodos de tempo firme em determinadas regiões.

Durante o inverno, a presença de um centro de alta pressão também pode intensificar o frio nas madrugadas. Isso ocorre porque o ar seco e o céu limpo favorecem a perda de calor por radiação, permitindo que as temperaturas caiam mais rapidamente durante a noite.

Esses sistemas costumam estar associados à entrada de massas de ar frio após a passagem de frentes frias . À medida que a massa de ar se estabelece, o ar frio que é mais pesado, passa a se acumula próximo à superfície, contribuindo para o aumento da pressão atmosférica.