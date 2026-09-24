Reprodução/X Pilotos se ejetam antes de jato militar cair em chamas

Dois pilotos se ejetaram de um jato militar pouco antes de a aeronave cair no País de Gales nesta quarta-feira (23). Os tripulantes sobreviveram e tiveram ferimentos considerados leves.

O acidente envolveu um Hawk T2 da Força Aérea Real britânica (RAF), usado no treinamento de pilotos. A aeronave havia acabado de decolar da base RAF Valley, na ilha de Anglesey, quando apresentou problemas e caiu perto de Pencarnisiog.

Um avião de treinamento RAF Hawk T2 caiu logo após a decolagem da base aérea de RAF Valley, em Anglesey, País de Gales

Ambos os membros da tripulação ejetaram e, segundo informações, não sofreram ferimentos graves. pic.twitter.com/WA22RDP6D9 — Julio Cesar (@vergonhadepais1) September 24, 2026

Imagens feitas por uma testemunha mostram o jato perdendo estabilidade. Os dois tripulantes acionam os assentos ejetores e descem de paraquedas. Segundos depois, a aeronave atinge o solo e pega fogo.

A polícia local informou que não houve outros feridos nem registro de danos maiores na região.

Voos com Hawk são suspensos

Após o acidente, a RAF suspendeu temporariamente as operações com os modelos Hawk T1 e T2. A medida permanecerá enquanto as causas da queda são investigadas.

O governo britânico informou que uma investigação foi aberta para determinar o que provocou o acidente. Até agora, não há causa oficialmente confirmada.