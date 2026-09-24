Reprodução/redes sociais Gol aborta decolagem após chamas em motor em Goiânia

Um avião da Gol teve a decolagem interrompida depois que chamas e fagulhas foram registradas na região de um dos motores na noite desta quarta-feira (23), no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia. O voo foi cancelado e todos os passageiros desembarcaram em segurança.

Vídeos gravados de dentro da aeronave mostram o momento em que as chamas aparecem durante o procedimento. Passageiros também relatam um forte estrondo antes da interrupção da decolagem.

O avião faria o voo G3 1747, entre Goiânia e Brasília. Segundo a Gol, houve um problema técnico em um dos motores. A companhia não informou, até a última atualização, o que provocou a falha.

Após o incidente, a pista de pousos e decolagens foi interditada às 18h40. As operações só foram retomadas às 20h17, depois que equipes fizeram a limpeza e a inspeção do local.

Durante 1h37 de paralisação, quatro voos que tinham Goiânia como destino precisaram ser desviados para Brasília.

Passageiros serão colocados em outros voos

A Gol informou que os passageiros do G3 1747 deixaram a aeronave sem ferimentos.

Segundo a companhia, os clientes afetados receberão a assistência prevista pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e serão acomodados em outros voos.

A administração do aeroporto afirmou que a interdição ocorreu para permitir os procedimentos de segurança após a falha. Com a conclusão da inspeção e da limpeza da pista, pousos e decolagens foram novamente liberados às 20h17.

Não houve registro de feridos.

O iG procurou a Gol para pedir um posicionamento. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.