Reprodução/Instagram Escola Estadual Professor Francisco Coccaro

Uma aluna de uma escola estadual de Sorocaba (SP) criou um obituário falso da própria professora e divulgou um comunicado atribuído ao colégio para tentar cancelar as aulas. O caso foi confirmado nesta quarta-feira (23) pela Secretaria da Educação de São Paulo.

O episódio ocorreu na Escola Estadual Professor Francisco Coccaro, no bairro Éden. Segundo a pasta, a estudante usou como base uma nota verdadeira de falecimento divulgada por uma funerária da cidade.

Na montagem, ela substituiu o nome e a foto da pessoa que havia morrido pelos dados da professora. Também foram alterados os horários do velório e do cortejo.

A estudante ainda produziu uma segunda imagem, desta vez simulando uma nota de pesar divulgada pela própria escola. O texto falso informava que as aulas seriam suspensas em razão da suposta morte e apresentava condolências à família da docente.

As duas montagens foram publicadas nas redes sociais.

Professora recebeu apoio psicológico

Depois que o caso foi descoberto, a Unidade Regional de Ensino de Sorocaba convocou os responsáveis pela estudante e aplicou medidas disciplinares. A Secretaria da Educação não detalhou quais punições foram adotadas.

Os pais decidiram afastar temporariamente a aluna da escola. A família ainda avalia se fará a transferência dela para outra unidade de ensino.

A professora recebeu licença e passou a contar com acolhimento e apoio psicológico do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva).

A Unidade Regional de Ensino afirmou que repudia condutas capazes de causar prejuízos à imagem, à integridade ou à tranquilidade dos profissionais da rede.

A funerária Ossel, cuja nota teria sido usada como base para a montagem, informou que não tinha conhecimento do caso.