Divulgação / Polícia MT Viatura

Uma mulher de 44 anos e a filha dela, de 19, foram presas preventivamente nesta quarta-feira (23), em Curitiba (PR), suspeitas de extorquir e torturar três pessoas da própria família. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), as vítimas eram submetidas a castigos físicos e psicológicos, além de terem sofrido prejuízo superior a R$ 70 mil.

Entre as punições relatadas pela polícia estavam pintar o corpo de azul e permanecer durante horas ouvindo, rpetidamente, áudios com sons de flatulências e arrotos.

As vítimas também eram obrigadas a comer durante longos períodos sem interrupção e teriam sido fotografadas e filmadas em situações humilhantes.

As três vítimas são duas irmãs da mulher de 44 anos e o pai dela. Para a jovem presa, elas são tias e avô.

As duas são investigadas por estelionato, extorsão e tortura. Os nomes não foram divulgados.

Golpe começou com seguro falso

Segundo a investigação, o esquema começou quando familiares foram induzidos a contratar um suposto seguro para proteger celulares e outros aparelhos eletrônicos contra invasões de hackers.

Depois disso, as suspeitas teriam passado a chantagear as vítimas, com ameaças de que informações pessoais seriam entregues a criminosos caso os pagamentos não fossem feitos.

A Polícia Civil afirma que os crimes ocorreram de forma contínua. O prejuízo calculado até agora supera R$ 70 mil.

Durante o cumprimento dos mandados, policiais apreenderam celulares, equipamentos eletrônicos, joias e artigos de luxo que podem ter sido comprados com o dinheiro retirado dos familiares. Também foi localizado um pacote turístico para a Bahia.

Parte dos produtos apreendidos era de marcas de luxo. A polícia também encontrou réplicas.

As prisões ocorreram após a Justiça expedir mandados preventivos contra mãe e filha.

A investigação continua para verificar se outras pessoas participaram dos crimes e localizar mais bens ou valores que possam ter sido adquiridos com o dinheiro das vítimas.