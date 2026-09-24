Reprodução/RBS TV Fio de alta tensão rompeu e caiu no chão após ser atingido por árvore durante temporal em Charqueadas (RS)

Um homem de 40 anos que foi eletrocutado após entrar em contato com fio de alta tensão durante temporal em Charqueadas (RS) veio a óbito na manhã desta quinta-feira (24), em Porto Alegre. A informação foi confirmada pela Defesa Civil estadual. A vítima estava no Hospital Cristo Redentor, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o episódio.

do Rio foi eletrocutado na tarde de segunda-feira (21), no centro da cidade. O cabo rompeu na madrugada após um galho de árvore derrubado pelo temporal atingir a estrutura elétrica. O fio permaneceu energizado quando o homem entrou em contato de forma acidental.

Ele tentava atravessar a rua quando no momento do incidente. Pablo ficou preso ao fio e recebeu massagem cardíaca até a chegada do atendimento médico. Posteriormente, foi transferido à capital gaúcha.

O fio teria permanecido exposto até a tarde de terça-feira (22), quando equipes da concessionária chegaram para operações.





Óbito é o quinto do RS

Segundo último balanço da Defesa Civil estadual, foi verificado o nexo causal entre a morte e o temporal que atingiu o estado na segunda-feira (21), de forma que Pablo se tornou a quinta vítima das chuvas no estado.

O órgão informou que a atualização segue uma cadeia de confirmações envolvendo diferentes órgãos e que os dados permanecem pendentes. Ainda segundo o levantamento, 168 cidades registraram 178 ocorrências, com 607 mil pessoas afetadas e mais de 5 mil fora de casa.

As outras quatro mortes aconteceram entre Caxias do Sul (03 vítimas) e Pelotas (1 vítima).

Suspensão de aulas no IFSul da cidade

O Instituto Federal (IFSul) de Charqueadas (RS) anunciou suspensão das aulas nesta quinta (24) e sexta (25) devido ao acontecido. A instituição afirma que Pablo cursava o Técnico Integrado em Fabricação Mecânica e era um aluno vibrante.

A sua presença alegrava qualquer ambiente e tornava qualquer aula mais descontraída. Foi um estudante dedicado e presente, participando em projetos como o Jiu-Jitsu, mostrando a sua arte no Sarau Cultural e participando nas Olimpíadas de Língua Inglesa no Câmpus IFSUL, em nota de pesar





O que diz a CEEE Equatorial?

Por nota, a CEEE Equatorial afirmou que lamenta o falecimento e que está a disposição para colaborar com autoridades sobre circunstâncias do caso.

Leia a nota na íntegra abaixo:

“A distribuidora lamenta profundamente o falecimento e informa que está à disposição para prestar o suporte necessário aos familiares da vítima. A empresa também colaborará com as autoridades responsáveis para o esclarecimento das circunstâncias do caso.

Ao reforçar seu compromisso com a segurança da população e das equipes em campo, a CEEE Equatorial divulga continuamente orientações preventivas, especialmente antes da ocorrência de eventos climáticos extremos, como os registrados nesta semana.

Durante e após temporais, a orientação é permanecer em local seguro e abrigado, mantendo distância de postes, árvores e cabos de energia elétrica. Em caso de queda de fios ou cabos ao solo, a recomendação é não se aproximar da área, não tocar em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica e acionar imediatamente a distribuidora pelo telefone 0800 721 2333, além dos órgãos de emergência, como o Corpo de Bombeiros (193) e as Defesas Civis municipais (199)”.