Um homem de 40 anos que foi eletrocutado após entrar em contato com fio de alta tensão durante temporal em Charqueadas (RS) veio a óbito na manhã desta quinta-feira (24), em Porto Alegre. A informação foi confirmada pela Defesa Civil estadual. A vítima estava no Hospital Cristo Redentor, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o episódio.Pablo Leotte do Rio foi eletrocutado na tarde de segunda-feira (21), no centro da cidade. O cabo rompeu na madrugada após um galho de árvore derrubado pelo temporal atingir a estrutura elétrica. O fio permaneceu energizado quando o homem entrou em contato de forma acidental.Ele tentava atravessar a rua quando no momento do incidente. Pablo ficou preso ao fio e recebeu massagem cardíaca até a chegada do atendimento médico. Posteriormente, foi transferido à capital gaúcha.O fio teria permanecido exposto até a tarde de terça-feira (22), quando equipes da concessionária chegaram para operações.
Óbito é o quinto do RS
Segundo último balanço da Defesa Civil estadual, foi verificado o nexo causal entre a morte e o temporal que atingiu o estado na segunda-feira (21), de forma que Pablo se tornou a quinta vítima das chuvas no estado.
O órgão informou que a atualização segue uma cadeia de confirmações envolvendo diferentes órgãos e que os dados permanecem pendentes. Ainda segundo o levantamento, 168 cidades registraram 178 ocorrências, com 607 mil pessoas afetadas e mais de 5 mil fora de casa.
As outras quatro mortes aconteceram entre Caxias do Sul (03 vítimas) e Pelotas (1 vítima).
Suspensão de aulas no IFSul da cidade
O Instituto Federal (IFSul) de Charqueadas (RS) anunciou suspensão das aulas nesta quinta (24) e sexta (25) devido ao acontecido. A instituição afirma que Pablo cursava o Técnico Integrado em Fabricação Mecânica e era um aluno vibrante.
A sua presença alegrava qualquer ambiente e tornava qualquer aula mais descontraída. Foi um estudante dedicado e presente, participando em projetos como o Jiu-Jitsu, mostrando a sua arte no Sarau Cultural e participando nas Olimpíadas de Língua Inglesa no Câmpus IFSUL, em nota de pesar
O que diz a CEEE Equatorial?
Por nota, a CEEE Equatorial afirmou que lamenta o falecimento e que está a disposição para colaborar com autoridades sobre circunstâncias do caso.
Leia a nota na íntegra abaixo:
“A distribuidora lamenta profundamente o falecimento e informa que está à disposição para prestar o suporte necessário aos familiares da vítima. A empresa também colaborará com as autoridades responsáveis para o esclarecimento das circunstâncias do caso.
Ao reforçar seu compromisso com a segurança da população e das equipes em campo, a CEEE Equatorial divulga continuamente orientações preventivas, especialmente antes da ocorrência de eventos climáticos extremos, como os registrados nesta semana.
Durante e após temporais, a orientação é permanecer em local seguro e abrigado, mantendo distância de postes, árvores e cabos de energia elétrica. Em caso de queda de fios ou cabos ao solo, a recomendação é não se aproximar da área, não tocar em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica e acionar imediatamente a distribuidora pelo telefone 0800 721 2333, além dos órgãos de emergência, como o Corpo de Bombeiros (193) e as Defesas Civis municipais (199)”.