Reprodução Itapira News Mulher é morta a tiros dentro de táxi em Itapira

Uma corretora de imóveis de 43 anos foi assassinada a tiros na manhã desta quinta-feira (24) enquanto estava em um táxi, na área rural de Itapira, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Fabiola Fernandes Araujo, que morava em Águas de Lindóia (SP).

Segundo as informações divulgadas até o momento, Fabiola havia contratado o serviço porque estava sem carro e seguia para apresentar uma propriedade a um possível comprador. No trajeto, o táxi foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta.

A vítima foi atingida pelos disparos e morreu ainda no veículo. O taxista que dirigia o carro não ficou ferido.

Suspeitos levaram pertences antes dos disparos

De acordo com informações apuradas por veículos locais, os criminosos teriam anunciado o assalto e levado a bolsa e o celular de Fabiola. Eles também teriam tomado a chave de um Nissan Kicks antes de atirar contra a mulher.

Reprodução Redes Sociais Fabiola Fernandes Araujo, corretora de imóveis morta a tiros em Itapira (SP)

O ataque ocorreu na região do bairro rural Ponte Preta, em um trecho próximo à entrada de uma chácara. Após os disparos, os dois homens fugiram de motocicleta.

A dinâmica registrada até agora faz com que a possibilidade de latrocínio, que se aplica ao roubo seguido de morte, seja considerada nas primeiras apurações, mas a motivação e a classificação definitiva do crime ainda dependem da investigação.

Taxista correu para pedir socorro

Após o ataque, o motorista deixou o veículo e procurou um ponto onde pudesse conseguir sinal de celular para chamar a polícia. Segundo o relato divulgado pelos policiais, ele acionou a Polícia Militar e equipes de emergência foram deslocadas até o local.

O Samu e o Corpo de Bombeiros também foram chamados, mas os socorristas encontraram Fabiola já sem vida.

A Polícia Científica realizou a perícia na cena do crime. O corpo foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Mogi Guaçu.

Polícia procura pelos autores

Equipes do Serviço de Investigações Gerais (SIG) de Itapira foram mobilizadas para levantar informações que possam ajudar na identificação dos envolvidos.

Até a última atualização, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação das circunstâncias do assassinato e pela tentativa de identificar os dois homens que participaram da abordagem.

Também ainda não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre o velório e o sepultamento de Fabiola.