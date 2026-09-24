Divulgação/Entre Investimentos O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro

O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, alvo da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24) pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Receita Federal, aparece como ganhador de R$ 176 milhões em prêmios e apostas, segundo o Ministério Público. É o que revelou o relatório de inteligência financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividade Financeira), apontando 570 comunicações de prêmios e apostas em que o empresário aparece como "ganhador".

Mineiro é responsável por fazer repasses de Vorcaro de U$ 12 milhões de dólares para Flávio Bolsonaro, com o suposto intuito de financiar o filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o Ministério Público estadual, o empresário era responsável por realizar l avagem de dinheiro para uma organização criminosa ligada ao setor de combustíveis, esquema investigado pela operação.

Mineiro é dono da Entre Investimentos, conhecida pelas ligações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master que está preso na carceragem da Papudinha, suspeito de liderar a maior fraude do sistema financeiro do país. O Grupo Entre também está entre as empresas envolvidas no financiamento do filme "Dark Horse".

No pedido apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para autorizar a ação, o MP paulista chamou de suspeita as movimentações financeiras de Mineiro com a premiação. Entre elas, transações de R$ 1,2 milhão em espécie e R$ 1,6 bilhão em operações imobiliárias.

Delação premiada

Mineiro fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR), no âmbito das investigações sobre o Banco Master. A colaboração foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Em depoimento, Mineiro disse ter enviado cerca de US$ 12 milhões (R$ 62 milhões na cotação atual) ao Havengate Development Fund, nos Estados Unidos, usado para receber recursos destinados ao financiamento do filme “Dark Horse”.

Ele afirmou que os repasses foram determinados por Vorcaro, ex-controlador do Master, após pedidos e cobranças do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) em 2025. O plano inicial, segundo ele, previa mais de dez operações e cerca de US$ 24 milhões.

Freixo entregou à investigação comprovantes das transferências e e-mails trocados com Paulo Calixto, gestor fiduciário do fundo e advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele disse não saber qual seria a destinação final do dinheiro depois que chegasse ao fundo. A Polícia Federal investiga se todo o valor foi usado no filme ou se parte teve outro destino.

Ele também relatou ter movimentado cerca de R$ 1,3 bilhão entre 2020 e 2025 para gerar dinheiro em espécie a pedido de Vorcaro e pessoas ligadas a ele. Os valores, segundo o relato, eram entregues em malas e podiam chegar a R$ 1 milhão ou R$ 1,5 milhão por operação.

Operação Carbono Oculto

Segundo o MP-SP, a organização, liderada por Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", e Mohamad Hussein Mourad, o "Primo", também alvos da operação nesta quinta, teriam "edificado projeto criminoso de lavagem de capitais" para comprar a Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., a Terrana, sucroalcooleira no interior paulista.





O Gaeco e a Receita realizam a ação em 29 endereços de mandados de busca e apreensão ligados a 24 empresas e 13 pessoas físicas, em em São Paulo, Rio de Janeiro, Itajaí (SC), Cotia (SP), Barueri (SP), Itapevi (SP), Jandira (SP), Duque de Caxias (RJ), Paulínia (SP), São José dos Campos (SP), Vila Velha (ES), Guarulhos (SP), Várzea Grande (MT), Betim (MG) e Senador Canedo (GO).

Participam também participação da Secretaria estadual da Fazenda de São Paulo, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Militar e Polícia Civil.