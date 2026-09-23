Getty Images/Reprodução Pessoas que estiveram no local devem acompanhar possíveis sintomas até o dia 05 de outubro

O Departamento de Saúde Pública dos Estados Unidos alertou para possíveis exposições ao sarampo, vírus mais contagioso do mundo, no Aeroporto internacional de Filadélfia (PHL). Segundo o órgão, um passageiro infectado passou pelo local no dia 13 de setembro, de onde não saiu, já que era apenas uma conexão do voo que realizava.

Segundo o departamento, a possível exposição aconteceu nos terminais B e F e em áreas de transição para os C, D e E. O período de risco de contágio após a exposição foi entre às 19h25 de domingo (13) e 00h05 de segunda (14), ambos na semana passada.

Ainda assim, pessoas que estiveram no local devem verificar se estão vacinadas contra o vírus e acompanharquando completa 21 dias de possível exposição, tempo limite para que surjam sintomas.

A doença pode causare lacrimejantes, além das conhecidas. Altamente contagioso, o sarampo pode se espalhar pelo ar quando o paciente infectado tosse, fala ou espirra.

O vírus permanece infeccioso por até duas horas suspenso no ar ou superfícies. Segundo o órgão de saúde, apossui 97% de eficácia na prevenção ao longo da vida.





Pensilvânia registra quase 800 casos em 2026

Em divulgação desta segunda-feira (21), o Departamento de Saúde da Pensilvânia atualizou para 792 os casos de sarampo no estado estadunidense, que foi confirmado em 39 condados por todo país.

O órgão afirma que houve quatro mortes e 155 hospitalizações, sendo que apenas quatro pacientes encaminhados à unidade de saúde estavam vacinados, o que reforça a eficácia da imunização.