Foto: PCPR/Divulgaçao Dupla foi rpesa em flagrante e, segundo delegado da PCPR, Wesley Vinicius, dinheiro era para bets

Um homem de 27 anos fingiu ter sido sequestrado com a ajuda de um amigo para conseguir dinheiro da própria esposa, em Ponta Grossa (PR). O falso sequestro foi desmascarado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar na terça-feira (23).

De acordo com a PCPR, a mulher recebeu mensagens, áudios e imagens com simulação de cativeiro durante a madrugada. A dupla inicialmente exigiu R$ 2 mil, mas reduziu a cobrança para R$ 1 mil e depois R$ 500.

O sequestro foi denunciado à PCPR, que acionou a Polícia Militar para iniciar buscas pela “vítima”. A corporação agiu e localizou o marido da mulher, suposto sequestrado, dirigindo o carro enquanto estava acompanhado do amigo, na Avenida Souza Neves.

Os homens foram encaminhados à delegacia, onde a polícia descobriu a encenação com objetivo de obter dinheiro da mulher para realizar pagamentos em uma plataforma de bets.

Os valores, inclusive, que eram cobrados, era para realização de pagamento em plataformas de apostas, de bets Delegado da PCPR, Wesley Vinicius









O que era planejado?

Ainda segundo o delegado Vinicius, os dois homens haviam consumido bebidas alcoólicas durante a noite quando combinaram simular o crime.

Um deles alterou a voz para enviar áudios à mulher como fosse um sequestrador, em tom de ameaça. O outro foi fotografado de costas para aparentar estar sendo mantido como refém.

Nas mensagens, informações pessoais sobre familiares da mulher foram citadas, na tentativa de convencer que o sequestro era real. Contudo, o próprio marido que havia passado os detalhes, segundo a polícia.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada. A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de extorsão com aumento de pena pelo concurso de pessoas.