Comunicação/Corsan Barragem acumulou volume excessivo de água após 174mm de chuva e apresenta trincamentos na estrutura

Moradores de áreas próximas à barragem Arroio São Luiz, em São Marcos, na serra do Rio Grande do Sul, estão deixando suas casas preventivamente após alertas de risco iminente de rompimento da estrutura. A Defesa Civil emitiu um alerta de evacuação às 15h53 desta quarta-feira (23).





A mensagem orienta que moradores se preparem para evacuação. Isso porque, segundo a Prefeitura Municipal, a diretora da Corsan alertou sobre fissuras na represa, que abastece a cidade.

Com isso, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Pessini foi evacuada. Após o alerta da Defesa Civil, a Prefeitura Municipal pede aos moradores que saiam do entorno da barragem até segundo aviso.

Além da unidade de ensino, 60 edificações foram evacuadas preventivamente, segundo a Defesa Civil.

Enquanto isso, a Corsan trabalha em um laudo técnico para que se tenha uma informação mais precisa dos riscos de rompimento, conforme a prefeitura.

O evento ele se apresenta para esse momento grave, então a gente pede a gentileza, a colaboração do cidadão, para que evite passar por esse local até um segundo aviso Prefeitura de São Marcos, por rede social

A barragem São Luiz compõe o sistema de abastecimento de água da cidade de São Marcos (RS).

Estimativa de área atingida

Segundo a Corsan, o alerta se restringe aos imóveis localizados nas proximidades da barragem ou às margens do Rio Jaguari. Isso porque, em caso de rompimento, a água extravasaria ao longo do rio.

Comunicação/Corsan Estimativa de área atingida em caso de rompimento





Com isso, cerca de 170 pessoas foram evacuadas preventivamente.





Situação é dada após chuvas

Segundo a Corsan, a situação foi identificada após o elevado volume de chuvas registrado na região. Foram 174 mm em 24 horas, o que levou a empresa a intensificar atividades de monitoramento da estrutura.

Equipes técnicas identificaram trincas com vazamentos do vertedouro e em partes do contraforte da barragem, informou a Corsan, por nota.

Com isso, a companhia acionou o Plano de Ação de Emergências (PAE) da Barragem Arroio São Luiz, com declaração de emergência às 13h07 desta quarta-feira (23). Ainda segundo a nota, equipes permanecem no local para monitoramento.

A Corsan diz que novas providências serão tomadas após a evolução das avaliações técnicas e que informou autoridades competentes sobre a situação.

Conforme a prefeitura, enquanto o laudo não fica pronto, a orientação é que a população saia do local, evite transitar nas proximidades e ajude as autoridades a convencer moradores a colaborarem com a evacuação. Até o momento, não há confirmação do rompimento.

Evacuação da escola

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Pessini fica localizada na região da barragem e, de acordo com a prefeitura, acionou familiares para buscarem as crianças devido à situação.

Alunos que não foram buscados por responsáveis foram encaminhados para atividades recreativas noutros ambientes.