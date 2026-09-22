Reprodução/X Jovem usou IA para criar Maya, personagem inteiramente fictícia que faturou milhares de dólares no Onlyfans

Um estudante de programação de 21 anos teria faturado US$ 43 mil em apenas 30 dias utilizando uma modelo feminina criada inteiramente por inteligência artificial. O valor, equivalente a cerca de R$ 236 mil, foi atribuído a uma personagem chamada Maya. A história viralizou na web depois de ser publicada no X, rede social de Elon Musk, na última terça-feira (15).

Reprodução/X Jovem usou IA para criar Maya, personagem inteiramente fictícia que faturou milhares de dólares no Onlyfans





De acordo com o relato, Maya possuía 1.247 assinantes pagos na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Um único usuário teria desembolsado US$ 1.847, algo próximo de R$ 9.500, para ter acesso a fotos e conversas com a modelo fictícia. A personagem era apresentada como uma jovem de 22 anos que cursava psicologia na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, mas simplesmente não existe na vida real.

Reprodução/X Jovem usou IA para criar Maya, personagem inteiramente fictícia que faturou milhares de dólares no Onlyfans





A identidade do estudante responsável pelo projeto não é conhecida, mas o relato o coloca como graduando em uma faculdade de Austin, no estado americano do Texas. O nome atribuído a ele, no entanto, permanece sem confirmação por fontes independentes.

Maya teria fotos, voz e memória próprias

Reprodução/X Jovem usou IA para criar Maya, personagem inteiramente fictícia que faturou milhares de dólares no Onlyfans





Para montar a personagem, o aluno de programação teria utilizado três ferramentas diferentes de inteligência artificial. Primeiro, o estudante usava o Flux, modelo gerador de imagens e vídeos, para produzir as fotografias que seriam veiculadas na plataforma adulta. Depois, a plataforma de vozes sintéticas ElevenLabs era usada na criação dos áudios. Por fim, o agente virtual Claude Code cuidava das respostas enviadas aos assinantes pelo chat online, levando a crer que Maya era real.

Reprodução/Pexels Maya foi criada usando diferentes ferramentas de inteligência artificial





Ademais, o projeto ainda teria quatro arquivos responsáveis por manter Maya consistente, estabelecendo de forma verossímil a biografia, as características pessoais, a linguagem, a aparência e o histórico de interações da personagem. Dessa forma, o sistema conseguiria recuperar dados anteriormente enviados por um assinante e utilizá-los em outra conversa.

Reprodução/X Jovem usou IA para criar Maya, personagem inteiramente fictícia que faturou milhares de dólares no Onlyfans





Maya poderia lembrar, por exemplo, informações pessoais mencionadas dias ou semanas antes. Todo o funcionamento da personagem e do perfil no OnlyFans foi divulgado como uma operação praticamente automatizada, gerando questionamentos a respeito da moralidade do projeto.

Reprodução/Pexels Maya foi criada usando diferentes ferramentas de inteligência artificial





A plataforma de conteúdo adulto exige que os responsáveis pelas contas comerciais passem por verificação de identidade. Como uma personagem criada integralmente por inteligência artificial não possui documentação própria para atender à exigência, Maya não estaria apta. O OnlyFans até tolera o uso de IA em conteúdos vinculados a pessoas reais, mas não admite a criação de um perfil pertencente somente a uma identidade sintética.

Reprodução/X Jovem usou IA para criar Maya, personagem inteiramente fictícia que faturou milhares de dólares no Onlyfans







