Reprodução/Florida Department of Corrections Daniel Owen Conahan Jr. será executado hoje nos EUA

A Suprema Corte dos Estados Unidos negou, nesta quinta-feira (10), a última tentativa de Daniel Owen Conahan Jr. para adiar sua execução. Aos 72 anos, o serial killer receberá ainda hoje uma injeção letal por um assassinato cometido há exatas três décadas, em 1996.

Imagem gerada por IA - iG Daniel Owen Conahan Jr. será submetido a uma injeção letal ainda nesta quinta-feira (10)





Daniel Owen Conahan Jr. será executado às 21h no estado americano da Flórida, cerca de 22h pelo horário de Brasília, pela condenação referente ao homicídio de Richard Allen Montgomery, de 21 anos. Para investigadores, no entanto, o homem pode estar ligado a pelo menos outros seis assassinatos ocorridos no sudoeste do estado durante a década de 1990.

Divulgação/Florida Department of Corrections Daniel Owen Conahan Jr. em 2010. O americano foi condenado à morte pelo assassinato de Richard Allen Montgomery





Os crimes ficaram conhecidos nos Estados Unidos como Hog Trail Murders, algo como "Assassinatos da Trilha dos Porcos" em tradução livre, devido às áreas pantanosas e arborizadas onde os corpos foram encontrados. O primeiro cadáver apareceu em fevereiro de 1994, levando à descoberta de mais corpos nos três anos seguintes, todos em estado avançado de decomposição. Apesar das suspeitas, Daniel nunca foi denunciado ou condenado pelas demais mortes.

Imagem gerada por IA - iG Os crimes ficaram conhecidos como Assassinatos da Trilha dos Porcos devido às áreas pantanosas e arborizadas onde os corpos eram encontrados





A investigação da polícia local apontou que o autor dos crimes procurava principalmente homens em situação de vulnerabilidade e oferecia dinheiro em troca de fotografias de nudez. Foi a partir desta distração, inclusive, que Conahan abordou Montgomery antes de assassiná-lo. Em abril daquele ano, o jovem de 21 anos avisou aos amigos que sairia para ganhar dinheiro e disse à mãe que recebera uma oferta de US$ 200, cerca de R$ 1.000, para posar nu.

Imagem gerada por IA - iG Os crimes ficaram conhecidos como Assassinatos da Trilha dos Porcos devido às áreas pantanosas e arborizadas onde os corpos eram encontrados





Na mesma conversa, a vítima falou sobre um novo conhecido chamado Daniel Conahan. O corpo de Montgomery foi encontrado no dia seguinte em uma região isolada de Charlotte County, com sinais claros de estrangulamento por asfixia mecânica. Entre as provas usadas pela acusação estava uma transação feita com o cartão de crédito de Conahan poucas horas antes da morte.

Imagem gerada por IA - iG Na noite em que Montgomery desapareceu, o cartão de crédito de Conahan foi usado para comprar corda, filme para câmera Polaroid, alicate e uma faca utilitária





A lista de compras incluía uma corda, um filme Polaroid, um alicate e uma faca utilitária. Além disso, uma lasca de tinta encontrada no corpo da vítima também era indistinguível da pintura de um carro usado por Daniel Conahan na época do assassinato.

Ataque anterior revelou padrão do chamado "Assassino da Trilha dos Porcos"

Imagem gerada por IA - iG Lasca de tinta encontrada no corpo de Richard Allen Montgomery batia com o carro usado por Daniel Owen Conahan Jr.





Dois anos antes, Stanley Burden havia sobrevivido a um episódio parecido. O homem contou que recebeu uma oferta de dinheiro para posar nu em fotografias, mas quando chegou ao local, foi amarrado a uma árvore e sofreu uma tentativa de estrangulamento. Stanley conseguiu sobreviver e denunciou o caso à polícia local. Posteriormente, a semelhança entre os dois casos ajudou os investigadores a construir a acusação contra Conahan.

Imagem gerada por IA - iG Daniel Owen Conahan Jr. está preso desde julho de 1996





O relato de Burden acabou sendo admitido na Justiça para demonstrar o que o juiz considerou um modo de agir particular. Durante o julgamento, em agosto de 1999, Conahan renunciou ao direito de ser sentenciado por um júri, mas foi considerado culpado de homicídio premeditado e sequestro. Meses depois, um tribunal reunido para decidir a pena recomendou a morte com unanimidade, por 12 votos a zero.

Imagem gerada por IA - iG Daniel Owen Conahan Jr. está preso desde julho de 1996





Daniel Owen Conahan Jr. sempre negou ter assassinado Richard Allan Montgomery. Nos recursos mais recentes, os advogados do serial killer buscaram novos exames de DNA e afirmaram que o material poderia apontar para outra pessoa. A Suprema Corte da Flórida, entretanto, recusou tanto a solicitação quanto a suspensão e análise dos recursos.



