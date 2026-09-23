Reprodução Redes Sociais Mulher cai em galeria e fica em estado grave em Indaiatuba (SP)

Uma mulher ficou gravemente ferida após cair em uma galeria de água da chuva às margens da Rodovia Santos Dumont (SP-75), em Indaiatuba, no interior de São Paulo, na tarde de terça-feira (22). Segundo a concessionária Via Colinas, responsável pelo trecho, a vítima tentou passar por uma estrutura que não é destinada à circulação de pedestres, escorregou e acabou caindo dentro da galeria.

O acidente aconteceu na altura do km 54 da rodovia. A mulher foi retirada do local pela equipe de resgate da concessionária, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc), em Indaiatuba.

Até a publicação desta matéria, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Queda aconteceu em estrutura para escoamento de chuva

De acordo com a Via Colinas, o ponto onde ocorreu o acidente possui uma estrutura formada por degraus, utilizada para auxiliar no escoamento da água da chuva.

A concessionária reforçou que o espaço não deve ser utilizado como passagem por pedestres.

Segundo as informações divulgadas sobre o caso, a mulher tentava descer pelo local quando perdeu o equilíbrio e escorregou. Na sequência, caiu em uma galeria de drenagem, acessada por um bueiro.

A equipe da própria concessionária realizou o resgate e prestou os primeiros socorros antes do encaminhamento ao hospital.

Região passa por mudanças nos acessos

O acidente ocorreu em um trecho que também está no centro de um projeto de reestruturação viária em Indaiatuba.

Em setembro, foi autorizado um convênio entre a Prefeitura e a Via Colinas para intervenções na marginal sul da SP-75 entre os km 51 e 54. O projeto prevê alterações nos acessos à região do Terminal Rodoviário Maurílio Gonçalves Pinto e do Distrito Industrial, incluindo uma nova alça de saída.

A Câmara Municipal também registrou, em junho deste ano, uma indicação para que sejam estudadas medidas junto à concessionária e aos órgãos responsáveis visando à implantação de uma passarela para pedestres na SP-75, na altura de empresas instaladas às margens da rodovia.

A indicação, no entanto, não estabelece relação direta com o acidente ocorrido nesta terça-feira.

Santos Dumont é uma das principais ligações da região

A Rodovia Santos Dumont é um dos principais eixos rodoviários entre Campinas, Indaiatuba e outras cidades do interior paulista. O trecho entre os quilômetros 51 e 54 concentra acessos à área urbana, ao distrito industrial e a equipamentos importantes da cidade.

Por isso, a orientação de concessionárias e órgãos de trânsito é que pedestres utilizem somente locais destinados à travessia e evitem estruturas de drenagem, canteiros, acostamentos ou outros pontos que não tenham sido projetados para circulação de pessoas.