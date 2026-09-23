Divulgação/PRF Alguns pontos de Santa Catarina apresentaram chuva equivalente a 60% do mês em algumas horas entre domingo (20) e terça (22)

A BR-101 está bloqueada no acesso norte de Araranguá, Sul de Santa Catarina. A interdição acontece por conta da água do rio que tomou a pista após os altos volumes de chuva que cobriram a região.

Acúmulo de água sobre a pista devido às fortes chuvas e cheia do Rio Araranguá, sem condições de trafegabilidade e segurança no local. Equipes de monitoramento acompanham a situação PRF, por nota

O bloqueio foi feito inicialmente às 21h45 desta terça (22) e, conforme a, não há previsão de liberação, já que ainda há água no local.





A corporação pede atenção aos motoristas que trafeguem pelo local, além de orientar a utilização de acessos alternativos à cidade.

A água possivelmente encobre buracos e possui correnteza em alguns pontos. A PRF alerta que, caso algum veículo tente atravessar, o motor pode ser danificado ao aspirar água.





Rota alternativa

A rota no sentido Florianópolis está sendo desviada pela pista sul. Na altura do quilômetro 404, os motoristas devem seguir pela faixa contrária, que está com trânsito nos dois sentidos. O local possui sinalização para orientar a população. O fluxo normal é retomado após cerca de dois quilômetros.

Rio Araranguá na cota de inundação

O Rio Araranguá ultrapassou a cota de inundação na terça-feira (22), com 2,5 metros de altura, cerca de 20cm acima do limite para extravasar. Nesta quarta (23), por volta das 07h da manhã já apresentava 1,9 metros, mas o nível ainda está instável, subindo e descendo conforme as chuvas.