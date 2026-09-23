Montagem/iG 5 destaques desta quarta-feira

Receita Federal libera a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), prova do fazendeiro no reality show A Fazenda 18, visita de Xi Jinping aos Estados Unidos, chuva da trégua no Sul e Barcelona x Paris FC na Champions Feminina estão entre os destaques desta quarta-feira (23).

Receita abre consulta ao lote residual do IRPF nesta quarta

A Receita Federal libera, a partir das 9h desta quarta-feira, a consulta ao lote residual do IRPF referente a setembro.

Os valores são destinados aos contribuintes que entregaram as declarações com atraso, regularizaram pendências ou que possuem restituições para receber de anos anteriores.

Peões disputam a prova do fazendeiro

Três dos quatro presentes no paredão de "A Fazenda 18" terão o direito de disputar a prova do fazendeiro.

Além de ser feita para livrar da eliminação, a dinâmica dá ao peão o posto de Fazendeiro na semana seguinte.

Já o quarto participante será proibido de brigar pelo chapéu, indo direto para votação do público.

Xi Jinping desembarca nos EUA para negociar com Trump

O presidente da China, Xi Jinping, desembarca nesta quarta-feira (23) nos Estados Unidos, com objetivo de tratar assuntos comerciais com Donald Trump.

Entre as principais pautas estão a prorrogação do trégua tarifária, a tensão no Oriente Médio, as terras raras, os minerais críticos, a soberania de Taiwan e a inteligência artificial.

Chuva atinge o RS nesta segunda-feira e fim de semana; região tem alívio nesta terça

O tempo no Rio Grande do Sul deve se firmar a partir desta terça-feira, após fortes chuvas nesta segunda-feira e no fim de semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a melhora ocorre graças ao deslocamento da frente fria rumo à região Sudeste.

Champions League feminina

O Barcelona recebe o Paris FC nesta quarta-feira, às 16h. O duelo, válido pela primeira rodada da Champions League feminina, será realizado no Spotify Camp Nou, na Espanha.

Líderes da Liga Iberdrola, as catalães venceram o Aláves por 6 a 0.

As visitantes, por sua vez, vem de uma vitória diante do Strausbourg, por 2 a 0. Atualmente, o time parisiense ocupa a quarta colocação do Campeonato Francês Feminino.









