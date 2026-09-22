Reprodução/PMGO Policial teria disparado três vezes contra o homem, que morreu no local

Um homem de 22 anos morreu depois de ser atingido por disparo de taser durante uma intervenção da Polícia Militar de Goiás (PMGO) em uma ocorrência de violência doméstica, em Rio Verde, no sudoeste do estado. A Polícia Civil abriu um inquérito e aguarda os laudos periciais para esclarecer a causa da morte e estabelecer se o disparo provocou a morte do rapaz.



Ao iG, a PCGO disse que a ocorrência "foi registrada e encaminhada para o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Rio Verde, que abriu inquérito policial para apurar o caso e que aguarda a conclusão dos laudos".

Segundo o G1 Goiás, a ex-companheira do homem, uma adolescente de 16 anos, contou que os dois estavam separados há dois meses. No dia do caso, ele teria encontrado a jovem na rua e a levado, sob ameaças, para a residência dele.

No imóvel, conforme o relato da adolescente, ela foi agredida com socos, chutes e uma mordida no tórax. A jovem teria usado um cabo de rodo para se defender e pedir ajuda. Durante a reação, o objeto se quebrou.

Os policiais relataram no boletim que ouviram os pedidos de socorro antes de entrarem na casa. Quando a equipe chegou, a adolescente tentou correr em direção aos militares, enquanto o homem teria avançado contra eles segurando a parte pontiaguda do cabo quebrado.

Diante da reação, um dos policiais realizou três disparos com o taser, tendo dois atingido o tórax do homem. Com o homem incapacitado, os policiais tentaram algemá-lo, mas perceberam que ele apresentava respiração irregular e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica constatou a morte no local.



