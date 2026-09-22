Montagem/iG 5 destaques desta terça-feira

Chegada da primavera traz frente fria, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 32 milhões, semifinal do Estrelas da Casa, Lula e Trump na Assembleia Geral da ONU e a convocação da seleção brasileira feminina para amistosos estão entre os destaques desta terça-feira (22).

Primavera começa nesta terça-feira com frente fria

A primavera começa às 21h05 desta terça-feira e será marcada por chuvas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Segundo o Climatempo, as instabilidades causadas pela chegada de uma frente fria devem aumentar a umidade e favorecer o retorno das pancadas.

Mega-Sena acumula e sorteia R$ 32 milhões nesta terça

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.060 da Mega-Sena, realizado neste domingo (20), e o prêmio passou de R$ 26,7 milhões para R$ 32 milhões.

O próximo sorteio está marcado para as 21h desta terça-feira. As apostas podem ser feitas até as 20h em qualquer casa lotérica ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa.

Estrelas da Casa define os finalistas

A semifinal do Estrelas da Casa acontece nesta terça-feira. Os quatro grupos classificados se apresentarão e o público irá votar para definir quem serão os finalistas de Pop e Pagode.

Semifinalistas do Estrelas da Casa

Pop

Grupo misto: Bruno Gadiol, Leonna, Paula Tavares e Yudchi

Grupo feminino: Cinara, Tori, Leonna e Paula Tavares

Pagode

Grupo misto: David Natel, Hanaya, Uel e Vick Nunes

Grupo feminino: Esther Nunes, Hanaya, Julliana Franco e Vick Nunes

Lula e Trump discursam na Assembleia Geral da ONU

A 81ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas começa às 10h desta terça-feira.

O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abre o evento. Logo em seguida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza seu pronunciamento.

Convocação da seleção feminina

O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, anuncia às 15h desta terça-feira a lista de jogadoras convocadas para os amistosos contra a Argentina, em 10 e 13 de outubro, respectivamente.

A convocação será transmitida pela CBF TV.

*Estagiária sob supervisão



