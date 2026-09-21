Divulgação/ Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo Daniel Vorcaro cumpre prisão preventiva

A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pediu nesta segunda-feira (21) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o adiamento de dois depoimentos que ele deve prestar à Polícia Federal (PF), marcados para os dias 24 e 30 de setembro, no âmbito das investigações que tramitam na Corte sobre o caso Master.

Na petição encaminhada ao presidenteso STF, Edson Fachin, nesta segunda-feira (21), os advogados do ex-banqueiro reiteram um pedido apresentado originalmente em 14 de setembro.

Eles afirmam, segundo informações divulgadas pelo SBT News, que Vorcaro tem interesse em prestar depoimento, mas que o ato fica inviabilizado sem o prévio conhecimento de todo o material colhido pelos investigadores da Polícia Federal. O ex-banqueiro cumpre prisão preventiva na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília,

Segundo a defesa, após o acesso ao material, serão necessários pelo menos 10 dias úteis para analisar o conteúdo e discutir as informações com o ex-banqueiro.

Por isso, os advogados afirmam que as datas atualmente previstas não garantem tempo suficiente para a preparação de Vorcaro.

Ex-diretora do BRB

Para reforçar a necessidade de acesso prévio às informações, a defesa de Vorcaro citou o caso de Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do BRB, que também é investigada pela PF.

Segundo o documento, Luana Ribeiro apresentou petição nos autos no último dia 18 de setembro relatando ter sido surpreendida durante sua oitiva com “elementos periciais específicos” sobre os quais nem ela nem seus patronos tinham conhecimento prévio.

Os advogados reforçam ainda que a manutenção da oitiva nas datas estipuladas violaria prerrogativas da defesa e inviabilizaria o tempo necessário para a análise do material probatório junto ao cliente.

Eles baseiam o pedido de adiamento na Súmula Vinculante nº 14 do STF, que garante ao defensor o direito de ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao exercício do direito de defesa.





Além do ex-banqueiro, seu pai, Henrique Vorcaro, que também foi detido na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga fraudes envolvendo o Master, tem depoimento marcado para a tarde do próximo dia 30 de setembro.

O ato encerra o último procedimento previsto antes da conclusão da terceira fase da investigação.