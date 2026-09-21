Redação DW Lula recebeu Mamdani durante sua visita a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta segunda-feira (21/09) com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, no primeiro encontro entre dois dos principais nomes da esquerda no mundo.

Lula está nos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas e recebeu Mamdani na casa do embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danese.

Em uma breve declaração a jornalistas após o encontro, o mandatário brasileiro afirmou que os dois discutiram problemas comuns aos dois países, especialmente o aumento do custo de vida.

Segundo o prefeito, Nova York é a cidade mais cara dos Estados Unidos e a terceira mais cara do mundo. Um em cada quatro moradores vive na pobreza, afirmou Mamdani.

"Foi uma honra passar esse tempo com o presidente Lula e descobrir como se faz para defender os trabalhadores, aqueles que vivem em dificuldade, que vivem em pobreza", disse o prefeito, que chamou o presidente brasileiro de "fonte de inspiração".

Lula critica aumento de gastos militares

Lula criticou o aumento dos gastos militares frente a problemas como fome e pobreza. "Nesse momento, o mundo está gastando trilhões de dólares em armas. A Europa voltou a se armar, o Japão voltou a se armar, todos os países investiram em armas, e quase nada em educação, quase nada para combater a fome, para ajudar os pobres."

Ao fim do encontro, o petista ganhou uma camiseta comemorativa da cidade feita para a Copa do Mundo, enquanto o americano recebeu uma camisa do Corinthians, o time de Lula.

Lula será o primeiro chefe de Estado a discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (22/09), seguindo uma tradição iniciada em 1955 de o Brasil abrir os discursos.

Lula disputa um quarto mandato na Presidência da República, com o primeiro turno marcado para 4 de outubro. A maioria das pesquisas de opinião mostra o presidente em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

sf/ra (RT, ots)