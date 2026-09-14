Reprodução/X Equipamento instalado próximo às obras da Ontario Line exibiu palavrões e críticas a sistemas de vigilância por câmeras

Quem passou pela Don Mills Road, em Toronto, no Canadá, encontrou um aviso que nada tinha a ver com o fluxo do trânsito. Um painel digital instalado perto das obras da Ontario Line passou a mostrar frases contra o governo, contra a vigilância em massa e contra o uso de câmeras da empresa Flock Safety. A ocorrência foi registrada no domingo (6), ao norte da via de tráfego Eglinton Avenue East.

Reprodução/X Equipamento instalado próximo às obras da Ontario Line exibiu palavrões e críticas a sistemas de vigilância por câmeras





O equipamento alternava três mensagens, sendo duas delas com palavrões e uma terceira com a expressão “DeFlock Canada”, numa referência direta à empresa americana que vende sistemas de leitura automática de placas. A Metrolinx, agência governamental da província de Ontario, afirmou que o painel pertence à operação de uma empresa contratada do projeto e foi retirado logo depois do episódio. O órgao informou ainda que o caso está sob investigação. Até o momento, não há identificação pública do responsável, nem explicação confirmada sobre a forma de acesso ao aparelho.

Reprodução/X Equipamento instalado próximo às obras da Ontario Line exibiu palavrões e críticas a sistemas de vigilância por câmeras





O especialista em segurança cibernética Ritesh Kotak, da Universidade de Ottawa, explicou que esse tipo de alteração pode ocorrer por caminhos diferentes. Uma falha de segurança na rede, a possibilidade de credenciais comprometidas ou o acesso físico ao painel estão entre as hipóteses de invasão. Para o perito, os sistemas digitais voltados ao público precisam ter controle de acesso, registros de alterações e proteção prevista desde o momento da contratação.

Críticas foram direcionadas ao sistema de vigilância policial Flock Safety

Divulgação/Flock Safety Flock Safety: empresa americana de tecnologia de segurança pública e vigilância fornece leitores automáticos de placas de veículos (ALPR) e sistemas de câmeras inteligentes





A menção à empresa Flock aparece num momento de debate político sobre o uso de leitores digitais de placas com base em Inteligência Artificial (IA). A tecnologia registra imagens dos veículos e cruza informações como número da placa, data, horário e localização de forma automatizada. Em Toronto, a polícia usa a chamada Leitura Automática de Placas de Veículos (ALPR) para receber alertas sobre veículos roubados, pessoas procuradas e investigações de crimes graves.

Divulgação/Flock Safety Flock Safety: empresa americana de tecnologia de segurança pública e vigilância fornece leitores automáticos de placas de veículos (ALPR) e sistemas de câmeras inteligentes





O próprio serviço policial informa que os registros comuns, quando não correspondem a uma placa de interesse, ficam armazenados por apenas sete dias. Já os casos classificados como “hits”, ligados a listas de relevância criminal, têm retenção maior. Por norma, a autoridade de privacidade de Ontario recomenda que os dados sem correspondência sejam eliminados rapidamente, além de aconselhar que órgãos públicos adotem regras claras de acesso e auditoria.

A rodovia Ontario Line, projeto ao qual o painel com xingamentos estava ligado, terá 15,6 quilômetros e conectará o distrito de Exhibition Place à região de Don Mills Road. Questionada por veículos de comunicação locais, a Metrolinx não detalhou se a adulteração provocará revisão imediata das medidas de segurança adotadas em outros painéis digitais usados na construção.



