Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva acompanha calor em todas regiões no começo da semana

A próxima semana apresenta tendência de chuvas em todo o Brasil conforme projeções meteorológicas. Apesar da ausência de Sol, o calor predomina em todas regiões.

De acordo com a MetSul Meteorologia, aterá chuva na maior parte do território, até mesmo em áreas onde seria esperado tempo seco nesta época do ano , como Tocantins. Os maiores volumes não devem ser excessivos, entre, sobretudo entre Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia.

No, a chuva deverá ser irregular e principalmente, de, mas com um aumento considerável em relação aos últimos dias. Mais próximo ao litoral a instabilidade será maior, enquanto no Agreste a chuva é bastante isolada e esparsa.

O auge da seca noterá uma trégua. As projeções apontam para chuvas na maior parte dos três estados, entre, mas predominante no território. A precipitação continua no Distrito Federal, onde era esperado chuva escassa.

Os maiores volumes de chuva do país são esperados para o. Em, Sul deos volumes devem ser mais altos, de até, com vários dias de chuva constante ao longo da semana. São esperados acúmulos de 45mm para o resto da região.

deve registrar cerca dede acumulados da faixa Norte do Rio Grande do Sul até o território do Paraná. As chuvas se concentram no início da semana, continuando o cenário do final de semana.

A tendência é de uma média dede chuva, que vai reduzir até o meio da semana. Contudo, por volta de quinta-feira (24), um novo episódio de instabilidades retoma as precipitações.





Calor predomina no começo da semana

A chuva será acompanhada de tempo abafado em quase todo país sobretudo no começo da semana. O calor mais intenso se concentra entre o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com médias acima do esperado para a época.

O Centro-Oeste terá as maiores temperaturas desta segunda-feira (21), com máximas entre 35 a 42ºC. No Norte, a tendência é de temperaturas acima da média, por volta de 25 a 35ºC.O Nordeste deverá ter tempo mais abafado no interior do que na costa, também na faixa dos 30ºC.

O Sul e o Sudeste apresentam temperaturas mais controladas, mas também abafadas para o começo da semana. A previsão é de mínimas por volta dos 18ºC e máximas de até 25ºC.

Na região Sul, porém, uma grande variação nos termômetros é esperada ao longo da semana, por causa de frentes frias.

Alerta vermelho de temporais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho (grande perigo) para temporais para todo Rio Grande do Sul, Sul e Extremo Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Há possibilidade de queda de granizo, vendavais de 100km/h e chuvas de 100mm ao longo de 24h.

Com menor intensidade, os temporais podem chegar a todo estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e na região Sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Há possibilidade de temporais também em Rondônia e Mato Grosso.

A expectativa é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia e ventos intensos de 40 a 60km/h.