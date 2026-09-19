Uma mulher caminhava pelas dunas de uma praia na tentativa de ajudar o filho, que havia atolado o carro na areia, quando notou algum objeto enterrado até a metade no local. Curiosa, a mulher pegou o item e levou para casa. Alguns dias depois, descobriu ser a garrafa mais antiga do mundo.
De acordo com informações divulgadas pelo Western Australian Museum, a garrafa foi encontrada por Tonya Illman no dia 21 de janeiro de 2018, ao norte de Wedge Island, na Austrália.Após notarem que se tratava de um objeto possivelmente histórico, ela e a família decidiram levar o item até o museu local, que estudou o paradeiro da garrafa.Nas análises, os pesquisadores descobriram que o artefato fez parte de um experimento científico da época sobre correntes marítimas. Isso por causa de uma mensagem que estava em um papel dentro da garrafa.Com isso, o museu comprovou que a garrafa foi achada cerca de 131 anos e 223 dias depois de ser lançada ao Oceano Índico, em 1886, na Alemanha.A descoberta estabeleceu um novo recorde mundial para achados do tipo. O anterior era de 108 anos, quatro meses e 18 dias.
Papel dentro da garrafa continha uma mensagem
Tonya contou ao museu que não imaginava que tivesse descoberto algo histórico. Ela disse que o objeto parecia antigo, era diferente e quis usar como decoração em casa. A namorada do filho foi quem notou que havia algo dentro da garrafa.
A família retirou a areia de dentro e descobriu um papel úmido e frágil. Eles deixaram secar e viram que que era um formulário impresso, em alemão, com uma caligrafia muito apagada.
Diese Flasche wurde űber Bord geworfen mensagem contida no papel, segundo Western Australian Museum
A tradução dizia que a garrafa foi jogada ao mar à bordo de um navio no dia 12 de junho de 1886. O navio era chamado Paula e fazia a rota entre o País de Gales e “Makassar”, conhecidas como Índias Orientais Holandesas, hoje parte da Indonésia.
Experimento científico alemão
Conforme o museu, a garrafa fez parte do programa “Deutsche Seewarte”, do Observatório Naval Alemão à época. Entre 1864 e 1933, navios alemães lançaram milhares de garrafas nos oceanos com objetivo de estudar o comportamento das correntes marítimas.
Todas carregavam o mesmo formulário, preenchido à mão com data, coordenadas, nome do navio, porto de origem e rota que deveria seguir. A ideia era que quem encontrasse devolvesse ao observatório ou algum consulado do país.
O experimento já era conhecido pela ciência e história. Segundo o museu, das milhares de garrafas lançadas ao mar durante o experimento, que durou 69 anos, apenas 662 mensagens foram devolvidas a Alemanha, todas sem as garrafas.
A descoberta na Austrália foi a 663ª, mas é o único exemplar conhecido com o tipo de garrafa utilizado no experimento. A mensagem foi encontrada em 7 de janeiro de 1934, na Dinamarca.
Garrafa boiou apenas por um ano
Ainda segundo os pesquisadores, o objeto provavelmente chegou à praia na Austrália cerca de um ano depois do lançamento. A “sorte” foi ter ficado enterrada em areia úmida, que a preservou e protegeu pelos 131 anos restantes.
A condição protegeu a garrafa, único exemplar conhecido até hoje, sem que a passagem do tempo destruísse o artefato. Os cientistas estimam que a ressaca do mar ou outro fenômeno climático tenha desenterrado o exemplar.
Item foi estudado e está exposto
Ao ser entregue para os pesquisadores do Western Australian Museum, a garrafa passou por uma investigação histórica e confirmação de autenticidade. Os pesquisadores encontraram o diário de bordo oficial do navio Paula, que confirmou o lançamento da garrafa.
A caligrafia do papel também foi conferida com o diário, a fim de confirmar que a mensagem foi realmente escrita pelo capitão da embarcação, o que também atestou que fez parte do estudo da época.
Com isso, a família cedeu o objeto ao museu, que segue exposto na sessão marítima, em Fremantle, Austrália.