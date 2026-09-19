Estudante de medicina investigado por estupro é acusado de abordar adolescentes de colégios particulares em shoppings
Reprodução
Estudante de medicina investigado por estupro é acusado de abordar adolescentes de colégios particulares em shoppings

O estudante de medicina Manoel Antonio Januario Filho, de 23 anos, foi iniciado pelos crimes de estupro e registro não autorizado de intimidade sexual.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Belo Horizonte, apontam que o suspeito abordava adolescentes de escolas particulares em shoppings da capital mineira, tanto presencialmente quanto por meio de redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o inquérito reuniu depoimentos de vítimas que relataram abusos cometidos pelo jovem. As denúncias indicam que o investigado mantinha relações sexuais sem o consentimento das adolescentes, além de recusar o uso de preservativo e ignorar pedidos para interromper os atos. O material colhido pelos investigadores serviu de base para a conclusão do indiciamento encaminhado à Justiça na última terça-feira (15). 


Recusas, gravações e uso de força

Conforme as investigações, mais de uma jovem afirmou ter sido vítima de violência sexual pelo estudante. Os depoimentos incluem também recusa ao u so de preservativo. Em um caso, também ignorou pedidos para interromper a relação.

O homem teria utilizado força para conter a vítima, que precisou de atendimento médico por causa de dores nas partes íntimas.

No inquérito constam fotografias, fotos e vídeos relacionados às relações sexuais, que teriam sido obtidos sem consentimento das mulheres, encontradas em aparelhos eletrônicos pessoais  de Manoel Antonio.

O iG  tenta localizar a defesa de Manoel Antonio Januario Filho. O espaço segue aberto para manifestações. 

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-09-19/estudante-de-medicina-investigado-estupro-abordava-adolescentes-shoppings-bh.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes