Reprodução Estudante de medicina investigado por estupro é acusado de abordar adolescentes de colégios particulares em shoppings

O estudante de medicina Manoel Antonio Januario Filho, de 23 anos, foi iniciado pelos crimes de estupro e registro não autorizado de intimidade sexual.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Belo Horizonte, apontam que o suspeito abordavaemda capital mineira, tanto presencialmente quanto por meio de redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o inquérito reuniu depoimentos de vítimas que relataramAs denúncias indicam que o investigado mantinha, além de recusar oe ignorar pedidos para interromper os atos. O material colhido pelos investigadores serviu de base para a conclusão do indiciamento encaminhado à Justiça na última terça-feira (15).





Recusas, gravações e uso de força



Conforme as investigações, mais de uma jovem afirmou ter sido vítima de violência sexual pelo estudante. Os depoimentos incluem também recusa ao u so de preservativo. Em um caso, também ignorou pedidos para interromper a relação.

O homem teria utilizado força para conter a vítima, que precisou de atendimento médico por causa de dores nas partes íntimas.

No inquérito constam fotografias, fotos e vídeos relacionados às relações sexuais, que teriam sido obtidos sem consentimento das mulheres, encontradas em aparelhos eletrônicos pessoais de Manoel Antonio.

O iG tenta localizar a defesa de Manoel Antonio Januario Filho. O espaço segue aberto para manifestações.