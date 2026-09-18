Reprodução/redes sociais Henrique Moura Vorcaro, ao lado do ex-banqueiro,

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor da saída temporária da prisão de Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, por causa de exames médicos.

A manifestação foi apresentada ao ministro André Mendonça, do, após relatos de sintomas de uma possível crise de diverticulite por parte de Henrique.

A defesa pediu autorização para que Henrique passe por uma consulta com especialista que o acompanha e para que faça exames complementares requisitados por médico de Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme a manifestação, a avaliação médica feita no presídio não apontou urgência para a situação, mas receitou antibióticos por insistência do pai de Vorcaro.

Apesar do quadro de saúde estável em primeira avaliação, a PGR disse que não vê impedimentos para que Henrique realize os exames e se consulte com o médico particular que já o acompanha no tratamento da condição.

A Procuradoria-Geral da República não enxerga óbice à saída do investigado para realização dos exames solicitados pelo médico particular que acompanha seu tratamento. Referida saída, porém, deve estar sujeita ao regramento do estabelecimento prisional, que deve estabelecer a melhor forma de sua operacionalização Manifestação da PGR enviada ao ministro relator do STF, André Mendonça

Ainda conforme a PGR, cabe ao presídio onde Henrique está definir as regras mais adequadas para para a realização dos exames.





Henrique Moura Vorcaro foi preso apontado como um dos possíveis beneficiários do ex-banqueiro . O ministro André Mendonça terá a decisão final para que a saída temporária ocorra de fato.





Manifestação foi contrária ao segundo pedido

A manifestação da PGR foi contrária a um segundo pedido, contudo. Foi requerido a revogação da prisão preventiva de Rodrigo Pimenta Franco Avelar, indicado como operador técnico da “Turma” de Vorcaro, pela Polícia Federal.

De acordo com a PF, o grupo hacker atuava para atacar, ameaçar e intimidar adversários do ex-banqueiro. Com isso, a procuradoria declarou que ainda há pendências na investigação e se posicionou contra a soltura, por motivos similares aos que levaram Rodrigo à prisão preventiva.

Demonstra-se necessária, portanto, a manutenção da segregação do investigado, dado o risco concreto de reiteração delitiva e fuga, especialmente ao se considerar a proximidade com os demais membros da organização criminosa, o que foi desenvolvido na decisão que decretou a prisão preventiva Manifestação da PGR enviada ao ministro relator do STF, André Mendonça





O que é diverticulite?

Diverticulite é um problema gastrointestinal associado à idade principalmente. Segundo a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, pequenas bolsas se formam na parede do intestino.

A causa principal é uma espécie de deslocamento dos músculos da região, que se projetam para fora do lugar original.

Quando elas inflamam, se forma a diverticulite, que pode causar febre, dor intestinal, náuseas, mal-estar, inchaço.