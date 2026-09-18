A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor da saída temporária da prisão de Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, por causa de exames médicos.A manifestação foi apresentada ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após relatos de sintomas de uma possível crise de diverticulite por parte de Henrique.A defesa pediu autorização para que Henrique passe por uma consulta com especialista que o acompanha e para que faça exames complementares requisitados por médico de Unidade de Pronto Atendimento (UPA).Conforme a manifestação, a avaliação médica feita no presídio não apontou urgência para a situação, mas receitou antibióticos por insistência do pai de Vorcaro.Apesar do quadro de saúde estável em primeira avaliação, a PGR disse que não vê impedimentos para que Henrique realize os exames e se consulte com o médico particular que já o acompanha no tratamento da condição.Ainda conforme a PGR, cabe ao presídio onde Henrique está definir as regras mais adequadas para para a realização dos exames.
A Procuradoria-Geral da República não enxerga óbice à saída do investigado para realização dos exames solicitados pelo médico particular que acompanha seu tratamento. Referida saída, porém, deve estar sujeita ao regramento do estabelecimento prisional, que deve estabelecer a melhor forma de sua operacionalização Manifestação da PGR enviada ao ministro relator do STF, André Mendonça
Henrique Moura Vorcaro foi preso apontado como um dos possíveis beneficiários do ex-banqueiro . O ministro André Mendonça terá a decisão final para que a saída temporária ocorra de fato.
Manifestação foi contrária ao segundo pedido
A manifestação da PGR foi contrária a um segundo pedido, contudo. Foi requerido a revogação da prisão preventiva de Rodrigo Pimenta Franco Avelar, indicado como operador técnico da “Turma” de Vorcaro, pela Polícia Federal.
De acordo com a PF, o grupo hacker atuava para atacar, ameaçar e intimidar adversários do ex-banqueiro. Com isso, a procuradoria declarou que ainda há pendências na investigação e se posicionou contra a soltura, por motivos similares aos que levaram Rodrigo à prisão preventiva.
Demonstra-se necessária, portanto, a manutenção da segregação do investigado, dado o risco concreto de reiteração delitiva e fuga, especialmente ao se considerar a proximidade com os demais membros da organização criminosa, o que foi desenvolvido na decisão que decretou a prisão preventiva Manifestação da PGR enviada ao ministro relator do STF, André Mendonça
O que é diverticulite?
Diverticulite é um problema gastrointestinal associado à idade principalmente. Segundo a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, pequenas bolsas se formam na parede do intestino.
A causa principal é uma espécie de deslocamento dos músculos da região, que se projetam para fora do lugar original.
Quando elas inflamam, se forma a diverticulite, que pode causar febre, dor intestinal, náuseas, mal-estar, inchaço.