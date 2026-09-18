Reprodução Sinal universal de socorro

Um homem de 62 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã desta quinta-feira (17), em Americana, no interior de São Paulo, depois que a esposa, de 53 anos, utilizou o sinal universal de socorro para pedir ajuda durante um atendimento médico.

A mulher estava na UPA São José quando fez o gesto, que consiste em manter a palma da mão aberta, dobrar o polegar para dentro e fechar os demais dedos sobre ele. O movimento é usado para indicar, de forma discreta, que uma pessoa está em situação de perigo e precisa de ajuda.

Os profissionais da unidade perceberam o sinal e acionaram a Guarda Municipal. Segundo informações da corporação, o chamado ocorreu por volta das 11h22.

Mulher relatou violência psicológica

Aos agentes, a vítima contou que é casada com o homem há 35 anos e que sofria violência psicológica havia vários anos.

Segundo o relato, na manhã desta quinta-feira, durante o trajeto da residência do casal até a UPA, o homem teria feito diversos xingamentos contra ela. Diante da situação, a mulher decidiu pedir ajuda por meio do gesto silencioso.

Ela permaneceu na unidade de saúde para receber atendimento médico.

Homem negou violência

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o homem negou ter praticado violência contra a esposa. Ele, no entanto, confirmou que os dois haviam discutido dentro do veículo durante o trajeto até a UPA.

O suspeito também afirmou aos agentes que o casal pretende se separar e que existem questões financeiras pendentes entre os dois.

Após o atendimento da vítima, o homem foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso foi comunicado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Depois de analisar as informações apresentadas pela Guarda Municipal, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por violência doméstica. O caso deve continuar sendo investigado pela Polícia Civil.

Como funciona o sinal universal de socorro

O gesto utilizado pela mulher pode ser feito de maneira rápida e discreta. A pessoa deve:

Mostrar a palma da mão;

Dobrar o polegar para dentro;

Fechar os outros quatro dedos sobre o polegar.

A ideia é permitir que uma vítima peça ajuda sem precisar falar ou chamar a atenção de quem a ameaça.





O sinal ganhou destaque internacionalmente como uma forma de comunicação silenciosa para situações de violência e perigo. No Brasil, ele também já foi utilizado em outros casos para alertar profissionais de saúde, agentes de segurança e testemunhas.





Em caso de violência

Em uma situação de emergência, a orientação é procurar um local seguro e acionar a polícia pelo 190. Para denúncias e orientações sobre violência contra a mulher, também é possível buscar o Ligue 180, serviço nacional de atendimento à mulher.