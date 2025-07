Pixabay SOS: como nasceu o sinal que virou ícone universal de socorro





O famoso SOS , reconhecido no mundo inteiro como pedido de ajuda, nasceu no início do século 20 e se consolidou como símbolo universal de socorro.

O caráter simbólico e imediato acabou sendo aproveitado no nome de grandes iniciativas humanitárias e ambientais. Projetos como SOS Mata Atlântica, Aldeias Infantis SOS Brasil e, mais recentemente, o SOS Rio Grande do Sul utilizam a sigla para transmitir, de forma clara, uma mensagem de urgência e solidariedade.

Salvem nossas almas, salvem nosso navio

A professora doutora Valéria Bussola Martins, do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, explica ao iG que a origem do termo está no Código Morse, quando foi escolhido por ser facilmente transmitido e rapidamente reconhecido (até mesmo em condições adversas de comunicação).

Apesar de muitos acreditarem que a sequência representa abreviações como Save Our Ship (“salvem nosso navio”) ou Save Our Souls (“salvem nossas almas”), a professora esclarece que inicialmente o SOS não representava nenhuma sigla.

Fandom Código morse

“A sequência … _ _ _ …, três pontos, três traços, três pontos, foi adotada porque era simples, curta e podia ser reconhecida com rapidez”, afirma.

Antes do surgimento do SOS, o sinal de emergência mais utilizado era o CQD, criado por Guglielmo Marconi em 1904. O “CQ” indicava chamada geral a todas as estações, e o “D” significava perigo.

ig Código CQD





A comunicação de socorro anterior ao telégrafo, segundo Valéria, era ainda mais rudimentar: tiros de canhão, sinos, fogueiras, bandeiras e lanternas serviam para pedir ajuda.

O reconhecimento oficial do SOS veio em 1906, durante a Convenção Internacional de Radiotelegrafia realizada em Berlim, e passou a vigorar dois anos depois, em julho de 1908, como padrão para navios e postos costeiros em todo o mundo.

Para a professora, o SOS foi além do contexto marítimo: influenciou a maneira como concebemos a comunicação de emergência até hoje.

“Ele demonstrou na prática o valor de um padrão simples e repetitivo, evitando falhas e permitindo identificação global”, destaca.

Mesmo com o avanço tecnológico, o SOS continua relevante. Embora o Código Morse não seja mais o principal meio de comunicação marítima, a sigla ainda aparece em botões de emergência e mensagens automáticas, além de gestos improvisados em situações de risco.





“É um símbolo universal que dificilmente perderá por completo sua funcionalidade. Quando a tecnologia falha, recorremos ao simples”, conclui Valéria.