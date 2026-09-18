Foto: Reprodução Ministro do Exterior de Cuba, Bruno Rodríguez, disse que os EUA "vão fracassar" na sua pressão contra a ilha

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (17/09) novas sanções a oito empresas de Cuba dedicadas à exploração de minerais e ao desenvolvimento militar, e a três oficiais militares que as dirigem.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse em comunicado que os sancionados são "quatro empresas estatais que saqueiam as reservas de níquel de Cuba para benefício do regime, quatro empresas militares dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de sistemas de armas, capacidades navais e simulação de campos de batalha, e três oficiais militares que as dirigem".

As sanções foram impostas em virtude da Ordem Executiva (OE) 14404 do presidente americano, Donald Trump, chamada "imposição de sanções aos responsáveis pela repressão em Cuba e pelas ameaças à segurança nacional e à política externa dos EUA".

Rubio destacou que, "durante décadas, o regime cubano canalizou todos os recursos do país para uma elite militar reduzida e corrupta, deixando os cubanos comuns sem energia elétrica, alimentos nem dignidade".

Ele afirmou que "o governo Trump não continuará impassível enquanto a elite cubana se enriquece por meio da extração de recursos e os usa para o aparelho de segurança repressivo do país, enquanto o povo cubano sofre privações".

O secretário de Estado americano lembrou que "o presidente Trump mantém o compromisso com uma Cuba governada por seu povo, não por uma classe militar que trata o futuro do país como sua herança privada".

"EUA vão fracassar"

O ministro do Exterior de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmou nesta quinta-feira que os Estados Unidos "vão fracassar" na sua pressão contra a ilha após o anúncio das novas sanções.

"O secretário de Estado [americano] volta à carga contra instituições e pessoas cubanas, como parte da sua política de máxima asfixia econômica e castigo coletivo contra o povo de Cuba", declarou Rodríguez na rede X, horas depois de Rubio anunciar as medidas.

O representante cubano insistiu que a administração Trump "fracassará na sua tentativa" de subjugar o país caribenho. "Não renunciaremos jamais à nossa soberania e independência, conquistadas em quase 70 anos de Revolução", concluiu.

md (EFE, Lusa)

